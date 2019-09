Un responsable de la Garde nationale tunisienne et trois présumés terroristes tués dans un accrochage armé près de la frontière algérienne

02 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 2 septembre (Infosplusgabon) - Un responsable de la Garde nationale tunisienne et trois présumés terroristes ont été tués lundi matin dans un accrochage dans la zone de Hydra, dans le gouvernorat de Kasserine, une région frontalière avec l’Algérie, a-t-on appris de source officielle.

Le porte-parole de la Garde nationale, Housameddine Jbabli, a indiqué que les échanges de tirs se sont produits lors d’une opération préventive menée par une unité de ce corps sécuritaire, en coordination avec l’armée, pour traquer les terroristes qui se trouvent dans les zones montagneuses de Kasserine, précisant qu’un chef de poste de la Garde nationale a été atteint mortellement, tandis que trois terroristes ont été abattus.

Il a ajouté que l’opération, qui coïncide avec le lancement le jour même de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel anticipé du 15 septembre, se poursuivait encore.

Les forces tunisiennes ont multiplié ces derniers temps les opérations terrestres et aériennes pour déloger les groupes terroristes réfugiés dans les massifs montagneux de Kasserine, notamment au Mont Chaambi et au Mont Semmama, au relief difficile d’accès et théâtre de nombreux accrochages ces dernières années, qui ont fait des dizaines de morts.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon