Le chef de l'ONU rend hommage aux citoyens de la RDC et aux casques bleus

Kinshasa, RDC, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a salué dimanche le courage des citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que le sacrifice des soldats de la paix morts en service.

M. Guterres s'exprimait lors d'une conférence de presse au deuxième jour de sa visite en RDC à Beni, qui est l'épicentre de l'épidémie mortelle d'Ebola dans le pays et où les habitants sont confrontés à d'autres problèmes graves tels que la rougeole, le paludisme et le choléra, ainsi que l'insécurité.

S'adressant aux médias, il a déclaré: «J'espère que ma présence ici aujourd'hui réaffirme mon soutien total à la MONUSCO, dans la lutte contre les groupes armés qui répandent la peur et la mort. La MONUSCO et ses partenaires à savoir les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise, continuent de travailler ensemble pour apporter la paix et la sécurité dans la région. »

Selon un communiqué des Nations unies, le chef de l'ONU a également exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes de la violence.

Il a également appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement leurs attaques contre la population civile et contre les forces de sécurité chargées de protéger les habitants de la RDC.

« Les casques bleus ont payé un lourd tribut au service de la paix. Mais cela ne fait que renforcer notre détermination. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin au fléau de l'insécurité dans cette région. Il est important que la population de Beni sache que nous entendons les cris de détresse. »

M. Guterres a ajouté que le système des Nations unies est déterminé à soutenir les autorités de la RDC, les communautés locales et les acteurs de la société civile dans la lutte contre l'insécurité, tout en ajoutant qu'il abordera le sujet avec les autorités nationales dans la capitale congolaise , Kinshasa, dans les prochains jours.

