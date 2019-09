L'ONU annonce l'envergure des dommages subis par l'aéroport de Maitigua à Tripoli, après la chute de roquettes

02 Septembre 2019

Tripoli, Libye,2 septembre (Infosplusgabon) - La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a, à la suite d'une autre attaque qui a eu lieu ce 1er septembre, sur l'aéroport de Mitigua, envoyé, une mission d'évaluation qui a confirmé que quatre projectiles avaient touché les parties civiles de l'aéroport.

"Trois projectiles ont atterri sur le parking et un a heurté la piste, endommageant un avion transportant des dizaines de pèlerins revenant du Hadj", a indiqué l'UNSMIL dans un communiqué, précisant qu'"au moins deux membres de l’équipage ont été blessés alors qu’ils se précipitaient hors de l’avion".

L'UNSMIL a condamné "avec la plus grande fermeté cette attaque qui a terrorisé à la fois les passagers et le personnel de l'aéroport. Cette attaque constitue une menace directe pour la vie des pèlerins et autres passagers civils et ne peut être justifiée sous aucun prétexte".

Dans son communiqué l'UNSMIL a demandé la cessation immédiate des attaques contre cette installation vitale et toutes les infrastructures et propriétés civiles.

Elle a rappelé que c'est la septième fois depuis la fin juillet 2019 que l'aéroport de Maitigua est touché par des bombardements aveugles, soulignant que: "ces attaques vicieuses sont conçues pour semer la peur, créer le chaos et perturber les opérations sur le seul aéroport de Tripoli, encore en activité".

La Mission onusienne a indiqué qu'elle documente l’incident et le transmet ensuite à la Cour pénale internationale et au Conseil de sécurité, précisant que ceux qui sont derrière les attaques devraient être tenus pour responsables.

L'UNSMIL a réaffirmé que, "conformément aux dispositions du Droit international humanitaire et du Droit international des droits de l'Homme, les attaques aveugles qui entraînent la mort ou des blessures de civils peuvent constituer des crimes de guerre".

Pour sa part, le ministère libyen de la Santé du Gouvernement d'union nationale a annoncé que le bombardement de l'aéroport de Maitigua samedi soir a blessé 4 citoyens, dont 3 pèlerins (une femme et deux hommes) et un autre citoyen qui ont tous été évacués dans l'hôpital de Maitigua et d'autres établissements de Santé à Tripoli.

La même source a précisé que 30 autres pèlerins ont été victimes d'évanouissement et de hausse de la tension et du taux de la glycémie pour les diabétiques, en raison de la panique provoquée par l'attaque.

Le Conseil présidentiel, qui a accusé les troupes de l'Armée de Haftar d'être derrière l'attaque, a exhorté les Nations unies et la communauté internationale à agir pour protéger les civils victimes de crimes de guerre.

