L’Armée de l’Air nigériane affirme avoir tué des dizaines de terroristes de Boko Haram dans le Nord-Est du pays

02 Septembre 2019

Abuja, Nigeria, 2 septembre (Infosplusgabon) - L'Armée de l'Air nigériane (Nigerian Air Force, NAF) a déclaré, dimanche, que ses avions de combat avaient, dans le cadre des missions aériennes (Air Task Force , ATF) de l'opération "Lafiya Doole", neutralisé des dizaines de terroristes de Boko Haram (BHT)lors de frappes aériennes menées samedi à Yuwe dans l'État de Borno, dans le Nord-Est du Nigeria.

Selon le porte-parole de la NAF, le général de Brigade Ibikunle Daramola, "le raid aérien a été exécuté dans le prolongement de l'opération Green Sweep 3" grâce à des rapports crédibles de Human Intelligence (HUMINT), également corroborés par une série de missions de surveillance et de reconnaissance du renseignement (ISR) – ayant établi que les lieux servaient de cachette pour les BHT.

''L’ATF a donc déployé deux Alpha Jets et à un avion L-39ZA pour s’attaquer à la zone cible. Plusieurs BHT ont tenté de s'enfuir lorsqu’ils ont survolé la zone cible et de nombreux autres se sont dissimulés dans les structures et la végétation dense de la zone. Les avions se sont relayés pour attaquer la cible, marquant des coups cruciaux dans la cachette, ce qui a permis de neutraliser plusieurs combattants BHT’’.

Le général Daramola a déclaré que ''la NAF, opérant de concert avec les forces terrestres, allait poursuivre ses opérations contre les terroristes dans le Nord-Est''.

