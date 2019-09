La liste de 26 candidats définitivement validée, pour la présidentielle du 15 septembre

02 Septembre 2019

Tunis, Tunisie, 2 septembre (Infosplusgabon) - L'Instance supérieure indépendante pour les Élections (ISIE) en Tunisie a annoncé, samedi, la validation définitive de 26 candidats pour la présidentielle anticipée du 15 septembre.

A la suite de cet acte de validation, la campagne électorale démarre lundi pour prendre fin le 13 septembre avant la tenue du scrutin le 15 du même mois et l'annonce des résultats provisoires le 17, a précisé l'ISIE.

Sur le même registre, le tirage au sort sur l'organisation des débats télévisés en direct entre les candidats qui seront diffusés par la première chaîne publique a été effectué samedi soir en présence des représentants de l'ISIE et de la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Ces débats, organisés pour la première fois en Tunisie, auront lieu les 7, 8 et 9 septembre, signale-t-on.

Le président tunisien par intérim, Mohamed Bennaceur, avait appelé les candidats à la présidentielle à faire preuve de responsabilité et d'éviter tout ce qui est de nature à créer la violence pendant la campagne électorale.

M. Bennaceur, qui s'exprimait vendredi soir a abordé la question liée à l'arrestation d'un des candidats, ce, à ses yeux, a suscité de vastes critiques dans les milieux politiques, syndicaux et mediatiques du pays, "provoquant des doutes sur la crédibilité du scrutin". Il a réaffirmé "la neutralité de l'administration aux niveaux national, régional et local", assurant que toutes les mesures sont prises pour une campagne et un scrutin calme et sécurisé.

FIN/INFOSPLUSGABON/BIC/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon