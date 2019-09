Fermeture de l'aéroport de Maitigua, à Tripoli, après la chute de plusieurs roquettes

02 Septembre 2019

Tripoli, Libye, 2 septembre (Infosplusgabon) - La navigation aérienne a été suspendue dimanche matin à l'aéroport international de Maitigua, banlieue Est de Tripoli, après une nouvelle chute la nuit de samedi à dimanche de plusieurs roquettes sur la piste, suscitant une condamnation du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale.

"L'espace aérien de l'aéroport international de Maitigua a été fermé, après avoir été la cible dimanche à l'aube d'un bombardement lors de l'arrivée de pèlerins dont l'un a été blessé", a annoncé le porte-parole officiel de l'Organe des secours et des urgences, Oussama Ali.

Unique aéroport en fonction à Tripoli, l'aéroport de Maitigua a fait l’objet de fréquents bombardements et attaques depuis le début de l'offensive militaire contre la capitale, Tripoli, lancée le 4 avril dernier par les forces de l'Armée nationale libyenne basée à l'est et dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, qui s'affrontent avec les troupes de l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, siégeant dans la capitale libyenne et reconnu par la Communauté internationale.

Ces bombardements répétés contre les aéroports dans la région de l'Ouest de la Libye en particulier ceux de Maitigua, de Zouara et de Misrata, ont été dénoncés par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) qui a attesté après la visite d'une équipe onusienne à l'aéroport de Zouara qu'il n'abrite aucune installation militaire ni ne fait usage à des fins militaires.

Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale a condamné l'attaque aux roquettes contre l'aéroport de Maitigua tard samedi soir et faisant assumer à la Mission de l'ONU "l'entière responsabilité de montrer la vérité au Conseil de sécurité et de ne pas se contenter d'un communiqué de compassion avec les victimes".

Un communiqué officiel publié par le Conseil présidentiel dimanche matin a accusé les forces du commandement général de Haftar de la responsabilité de l'attaque, affirmant que: "le Conseil présidentiel place la Communauté internationale devant ses responsabilités, en matière de protection des civils".

"Ce bombardement est une violation flagrante du Droit international humanitaire et du Droit international des droits de l'Homme", a déclaré le communiqué, ajoutant que: "le ciblage des aéroports civils et des avions civils est considéré comme un crime de guerre, à part entière".

Plutôt, dimanche, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport de Maitigua après avoir été la cible d'un bombardement pour s'assurer de la sécurité des civils qui se trouvaient à l'aéroport lors du bombardement, notamment les pèlerins de retour des lieux saints de La Mecque, dont l'arrivée à l'aéroport a coïncidé avec le bombardement.

M. al-Sarraj a inspecté le site de pilonnage et a été informé de l'ampleur des dégâts, a précisé le Bureau d'information du Conseil présidentiel.

Le président du Conseil a été accompagné lors de cette visite par les vice-ministres du Transport, Hichem Bouschkiwat et de la Santé, Mohamed Haithem et de plusieurs responsables de la sécurité.

FIN/INFOSPLUSGABON/BIC/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon