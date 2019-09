Ticad 7 à Yokohama au Japon : le président malien IBK à la table-ronde sur la mobilisation de fonds en faveur des enfants

02 Septembre 2019

Bamako, Mali, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, en marge de la plénière pour renforcer la paix et la sécurité, vendredi, à la 7ème édition la Conférence internationale pour développement de l'Afrique (Ticad7), a pris part à la table-ronde de mobilisation de fonds en faveur de la cause des enfants et des populations vulnérables, selon un communiqué de la Présidence malienne rendu public ce samedi à Bamako.

Au cours de cette table-ronde organisée par GAVI , le président malien a souligné l’impact positif de Gavi sur l’amélioration du taux de vaccination des enfants et des couches vulnérables au Mali, en particulier les enfants de 0 à 5 ans dont la prise en charge, dans le cadre du traitement du paludisme est rendue gratuite, de même que la vaccination prénatale chez les jeunes femmes en état de grossesse.

IBK a également évoqué la prise en charge gratuite du traitement des personnes âgées, grâce à l’appui de Gavi, mettant un accent particulier sur le rapprochement des centres de vaccination des populations, la prise en charge de plusieurs types de vaccins grâce à l’aide de Gavi.

Il a ainsi appelé Gavi à continuer son action en vue de sauver davantage de vies humaines, particulièrement chez l’enfance de premier âge.

GAVI, l’Alliance du Vaccin pour la prévention, la protection et la prospérité, a été créée en 2000.

Selon les statistiques proches de l’institution, pour réaliser son programme ambitieux, GAVI doit mobiliser au moins 7,4 milliards de dollars de ressources supplémentaires pour la période 2021-2025.

