Le Nigeria s'engage toujours à sauver l'écolière de Dapchi enlevée

02 Septembre 2019

Abuja, Nigeria, 2 septembre (Infosplusgabon) - La présidence nigériane a déclaré samedi que le gouvernement du président Muhammadu Buhari est toujours attaché au retour en toute sécurité de Leah Sharibu, une élève de l'école secondaire scientifique et technique pour filles, Dapchi, qui a été enlevée en février 2018 par une fraction des terroristes de Boko Haram.

Le porte-parole présidentiel Malam Garba Shehu a déclaré aux journalistes d'Abuja, la capitale nigériane, qu'"au lieu d'abandonner, le gouvernement poursuit des processus qui, espérons-le, devraient aboutir à sa libération par ses ravisseurs".

Réagissant aux inquiétudes et au cycle de spéculations au Nigeria sur la question de savoir si Sharibu avait été tuée par ses ravisseurs, M. Shehu a déclaré qu'une grande partie de ce qui est écrit sur la fille dans la presse est mensongère.

Selon le porte-parole du Président de la République, "les voies de communication restent ouvertes avec les ravisseurs, l'ISWAP (Etat islamique de la province d'Afrique de l'Ouest), pour obtenir la libération de Leah Sharibu. Contrairement à de fausses informations, elle est vivante - avec l'assurance de nos agences de sécurité - et le gouvernement s'est engagé à la ramener saine et sauve, ainsi que tous les autres otages à leurs familles.

"L'enlèvement contre rançon ne devrait jamais être encouragé. Cela signifie ne pas capituler devant les exigences des terroristes : s'abstenir de récompenser leurs crimes odieux par un paiement. Avec l'enlèvement de parents et d'amis aimés, le gouvernement comprend à quel point cette période est difficile pour eux, mais il étudie de nombreuses options pour assurer le retour sécuritaire de Leah Sharibu.

"Nous devons nous engager dans le droit et la communication, en utilisant l'éventail des stratégies à notre disposition : initiatives juridiques, coopération des parties prenantes, implication de toutes les parties concernées et utilisation des techniques les plus récentes de négociation des otages. Les enlèvements contre rançon se multiplient dans tout le Sahel. Nous devons collectivement veiller à mettre en œuvre les meilleures pratiques afin d'empêcher leur exploitation."

Appelant à la patience dans le traitement de cette affaire, le porte-parole du Président a assuré que l'administration est pleinement consciente que tout faux pas sur une question délicate comme celle-ci peut être coûteux.

