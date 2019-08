Visite de trois jours du Secrétaire général de l'ONU en RD Congo

31 Août 2019

Kinshasa, RD Congo, 31 août (Infosplusgabon) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu, ce samedi en République démocratique du Congo (RD Congo), pour une visite de trois jours, indique un communiqué diffusé par son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Faire le point sur la riposte à l'épidémie d'Ebola sera le principal objet de sa visite, en particulier à la lumière de l'annonce faite, vendredi, par l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle, "nous avons franchi le cap des 3 000 cas dont plus de 2 000 décès", a dit M. Dujarric.

De plus, vendredi, les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé un nouveau cas d'Ebola dans le pays : une fillette de 9 ans qui avait franchi la frontière en provenance de la RD Congo.

Selon le porte-parole, le Secrétaire général passera la journée à Goma, où les réunions seront axées sur les questions humanitaires et l'évaluation de la mise en oeuvre du mandat de la mission de maintien de paix des Nations Unies censée protéger les civils, consolider la paix et stabiliser le pays.

Dimanche, il se rendra à Mangina, où le premier cas d'Ebola a été identifié, il y a un an. Le Secrétaire général visitera un Centre de traitement d'Ebola sur place et rencontrera des survivants d'Ebola et des travailleurs de la santé.

Le même jour, il ira à Beni, où il exprimera la solidarité de l'ONU avec les victimes de l'insécurité. Et il participera aussi à une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des soldats de la paix tombés au champ d'honneur.

Le Secrétaire général s'envolera ensuite à Kinshasa où il rencontrera, lundi, le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, de hauts responsables gouvernementaux, des membres de l'opposition et des représentants des organisations de la société civile.

