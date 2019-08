Libye : Accalmie prudente sur les fronts de combats près de Tripoli

31 Août 2019

Tripoli, Libye, 31 août (Infosplusgabon) - Un calme précaire règne, depuis vendredi et ce samedi, sur les fronts de combats dans la périphérie de Tripoli après de violents affrontements armés, mercredi et jeudi à Ghariane (80 km sud-ouest de Tripoli), à la faveur d'une offensive des forces de l'Armée nationale libyenne contre la ville repoussée par les troupes loyales au gouvernement d'union nationale.

On rappelle que la ville de Ghariane a été reprise, le 27 juin dernier, par l'Armée loyale au gouvernement d'union nationale des troupes de l'Armée nationale libyenne qui en avait fait une base arrière abritant sa logistique, son état-major et le dispositif de l'opération militaire lancée le 4 avril pour prendre la capitale Tripoli.

"Tous les axes combats de la capitale, Tripoli, connaissent une accalmie depuis vendredi matin", a indiqué une source proche de la salle des opérations de l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, précisant que l'armée de l'air avait mené plusieurs frappes aérienne, jeudi soir, contre des positions gouvernementales à Wadi Al-Rabi et Ain Zara au sud de la capitale libyenne.

Cette accalmie relative dans les combats est le calme qui précède la tempête, selon les observateurs qui font état de mobilisation de troupes et de planification pour passer à l'offensive contre des villes dans l'Ouest par les deux camps afin de marquer des points bien que la situation est restée quasiment figée sur le terrain depuis plus de quatre mois après le lancement de l'offensive contre Tripoli.

La poursuite de cette guerre de Tripoli a suscité de vives inquiétudes et des craintes, notamment des Nations Unies dont le Secrétaire général, Antonio Guterres, a mis en garde récemment dans un rapport, contre les risques de basculement de la Libye dans une guerre civile si ces affrontements perduraient.

Au niveau politique, l'initiative du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a reçu un soutien du Groupe des Sept pays industrialisés (G7) lors de son dernier Sommet en France, en entérinant le plan de sortie de crise.

Dévoilé début août 2019, le plan de M. Salamé repose sur une trêve humanitaire observée à l'occasion de l'Aïd Al-Adha, célébré le 11 août destinée à déboucher sur un cessez-le-feu permanent afin de favoriser la reprise du processus politique.

Deux réunions figurent parmi les trois points de ce plan, à savoir, une réunion au niveau international regroupant les pays intéressés par les affaires libyennes et une autre entre Libyens visant à parachever le processus politique.

Le G7 a décidé, dans sa déclaration, d'adopter la réunion internationale qui regroupera les acteurs régionaux et internationaux et dont les préparatifs se feront à Paris, en France et à Berlin, en Allemagne tandis que la réunion inter-libyens sera chapeautée par l'Union africaine et la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNISMIL).

Tous les espoirs sont permis à l'égard de ces deux rencontres vers lesquelles tous les regards sont tournés afin de sortir la Libye du cercle de la violence qui la secoue depuis plus de 8 ans après la révolution du 17 février 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

Pour les analystes, les clés de la solution de la crise en Libye se trouvent entre les mains des puissances étrangères qui disposent d'une influence sur les belligérants et qu'il suffit d'une plus grande volonté politique pour trouver une issue au conflit en Libye dont les répercussions se font sentir de plus en plus sur les pays voisins et dans plusieurs régions du monde.

