Burundi : Les pilotes de la jeune Académie sportive nationale parmi les curiosités du rallye automobile de Gitega, samedi et dimanche

Bujumbura, Burundi, 31 août (Infosplusgabon) - La jeune Académie des sports, « le Messager », a aligné 8 des 18 concurrents à l’édition 2019 du Rallye du club automobile amateur du Burundi (CAB) dont le coup d’envoi a été donné, samedi, à Gitega, la nouvelle capitale politique, dans le Centre du pays, par le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, ont rapporté des correspondants de presse sportive locaux.

Fondée par le chef de l’Etat burundais en 2005, l’Ecole de football « Le Messager », s’est enrichie, en janvier dernier, d’un nouveau département dédié au sport automobile.

Samedi, les 8 pilotes et copilotes sélectionnés du Club le Messager étaient signalés à bord de 4 grosses cylindrés de type Subaru Impreza DC8, pour l’équipage de Prime Uwikunda et Jean Paul Bayubahe, Mitsubishi EVO VII, pour Philbert Faida et Pascal Ntirampeba, Toyota Curen, pour Godefroid Niyonsaba et Yves Gateretse, Toyota Celica, pour Nestor Riyazimana et Prince Basabose.

Les autres participants, également à bord de grosses cylindrées japonaises, pour l’essentiel, sont des expatriés belges, grecs ou encore indiens du monde des affaires et dont le sport automobile est avant tout un passe-temps au Burundi, commentaient les mêmes sources sportives.

L’on apprend néanmoins que tous les ingrédients sont réunis pour faire de la course, un parcours sportif digne des circuits internationaux, avec des slaloms géants et un « super spécial » fait de différents obstacles.

Le circuit automobile du Centre du Burundi est constitué de trois tronçons longs de 16 kilomètres, entre Kibimba et Bugendana, 5 kilomètres entre Bugendana et Bitare, 15 kilomètres entre Ntunda et Ruvubu.

De l’avis général des commentateurs sportifs, le rallye est en train de gagner du terrain au Burundi où, de plus en plus, de spectateurs s’amassent le long des routes où passent les véhicules en compétition.

