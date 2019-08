Mali : Visite d'une délégation de la Commission sécurité du Congrès américain

31 Août 2019

Bamako, Mali, 31 août (Infosplusgabon) - Une délégation de la Commission de sécurité du Congrès américain conduite par Jimmy Panetta, vient d'effectuer une visite au Mali, dans le cadre d’une tournée à plusieurs étapes visant à approfondir la compréhension de l’environnement opérationnel au Sahel et à la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest, annonce un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis au Mali transmis ce samedi.

La délégation américaine a rencontré le ministre malien de la Défense, le général Ibrahima Dahirou Dembélé, le 27 août, autour de la coopération bilatérale en matière de sécurité, ainsi que des efforts en cours pour lutter contre l’instabilité et promouvoir la paix au Mali.

Selon le communiqué, la délégation a visité le 28 août la base de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) et l’Académie de formation du Groupement spéciale d’Intervention de la Gendarmerie nationale (GSIGN), basé au quartier Faladié, à Bamako, financée par les États-Unis, qui renforce les capacités tactiques et opérationnelles de la gendarmerie malienne, y compris en matière de réponse aux crises, de tirs de précision, de médecine tactique et de protection spéciale.

La visite de la délégation a été parrainée par la Commission des services armés (Hasc), la Commission des Finances et la Commission de l’Energie, précise le communiqué.

Outre Jimmy Panetta, représentant la 20ème circonscription de la Californie au Congrès, la délégation était composée de Austin Scott, représentant de la 8ème circonscription de Géorgie et membre de la Sous-commission des Services armés du Congrès sur la Fonctionnalité, les Menaces et les Capacités émergentes, de Anthony Brown, représentant de la 4ème circonscription du Maryland et vice-président de la Commission des Services Armés et Richard Hudson du huitième district de la Caroline du Nord, qui abrite la plus grande installation au monde de l’armée américaine à Fort Bragg.

Cette visite à Bamako faisait partie d’un périple de huit jours qui comprenait des escales au United States Africa Command (Africom) à Stuttgart, en Allemagne, à Niamey au Niger.

