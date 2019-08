Le nombre inquiétant de décès dus à Ebola en RDC doit être un "cri de ralliement", selon l'UNICEF

31 Août 2019

Kinshasa, RD Congo, 31 août (Infosplusgabon) - Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a révélé que depuis le début de l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) il y a un an, près de 600 sur environ 850 enfants ayant contracté le virus, ont perdu la vie.

"Le franchissement du cap des 2 000 morts sur plus de 3 000 cas, doit être un cri de ralliement pour intensifier les efforts visant à vaincre Ebola et à mettre fin à cette maladie", a déclaré le HCR vendredi, dans un communiqué.

"Alors que le nombre continue de croître, il est important de rappeler que chacun de ces cas représente l'enfant de quelqu'un, un garçon ou une fille, une mère, un père, un frère, ou une sœur", lit-on dans le communiqué.

"Chacun de ces décès laisse une famille, non seulement dans le deuil, mais aussi apeurée et préoccupée par sa propre exposition à la maladie".

L'UNICEF a noté la récente percée dans la recherche d'un traitement, soulignant que "pour la première fois, nous avons les moyens de prévenir et de traiter Ebola".

Selon les dernières informations données par les médias, la maladie n'est plus incurable, grâce aux avancées scientifiques qui promettent de contrôler les épidémies et d'augmenter les taux de survie.

Cependant, ces avancées médicales sont "peu significatives" si l'infection n'est pas détectée" ou "si les individus ont trop peur pour se faire soigner", a dit le communiqué.

La région du nord-est de la RDC a été le théâtre de nombreuses attaques contre des centres de traitement Ebola par des groupes armés, et dans certains cas, les attaques ont ciblé spécifiquement les gens qui luttent pour contenir le virus. La précarité de l'environnement, à laquelle s'ajoutent les crises sociales et politiques, pourrait inverser les progrès réalisés dans le traitement et la prévention de la maladie.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu ce samedi en RD Congo, en signe de solidarité avec les victimes et les familles qui se battent contre l'épidémie.

Sur les 126 millions de dollars nécessaires pour satisfaire les besoins des enfants et des communautés, l'UNICEF a jusqu'ici financé 31% de son appel.

"La réalité est que nous avons besoin actuellement d'un soutien accru de la communauté internationale".

Par ailleurs, le nombre de personnes infectées continue de grimper en RD Congo, alors qu'un nouveau cas de la maladie a été identifié en Ouganda, un pays voisin, a révélé l'OMS vendredi.

Une jeune Congolaise, âgée de 9 ans, a été contrôlée positive au virus Ebola en Ouganda en provenance de la RD Congo.

Informant les journalistes à Genève, la porte-parole de l'OMS, Fadela Chaib, a confirmé que le cas a été détecté, mercredi, au cours d'un contrôle de routine à la frontière à Mpondwe, dans l'Ouest de l'Ouganda.

Concernant son décès, la porte-parole de l'OMS a expliqué que la petite fille était manifestement dans un état de santé très précaire quand les agents l'ont bloquée.

En juin dernier, deux autres personnes sont mortes d'Ebola en Ouganda après avoir franchi la frontière depuis la RD Congo. Un troisième membre de cette même famille est décédé après avoir été renvoyée en RD Congo.

Interrogée sur les dangers de la transmission du virus en Ouganda, Mme Chaib a souligné que les autorités ougandaises avaient agi rapidement pour limiter les risques de voir la maladie se propager et ont l'expertise pour minimiser les contacts avec les patients infectés.

