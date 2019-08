Elevage : Ouverture jeudi à Libreville d’un séminaire sur la Biosécurité dans les élevages

Gabon-Economie-Biosécurité dans les élevages

LIBREVILLE, 29 août (Infosplusgabon) – La Gabonaise de Chimie va animer ce jeudi à son siège de Libreville, un atelier consacré à la Biosécurité dans les élevages. La biosécurité désigne toutes les mesures visant à réduire le risque d’introduction et de propagation d’organismes pathogènes. Parmi ces mesures figurent l’ensemble des attitudes et des comportements propres à diminuer ce risque au sein de l’élevage dans toutes les activités impliquant des animaux domestiques, des animaux captifs ou exotiques, des animaux sauvages et leurs produits dérivés.

Les mesures de biosécurité servent à éviter l’entrée d’agents pathogènes dans un élevage et à prévenir leur diffusion au sein d’un troupeau et dans d’autres exploitations et à prévenir l’infection de l’homme ainsi que leur persistance dans l’environnement.

L’objectif général de ces formations est de renforcer la mise en œuvre des mesures de biosécurité en élevage en s’appuyant sur les compétences et le rôle de proximité des vétérinaires sanitaires qui interviennent régulièrement dans les élevages.

Les objectifs pédagogiques seront de :

- Rappeler les grands principes de la biosécurité en élevage

- Connaitre pour chacun de ces principes les modalités pratiques de mise en œuvre et les bonnes pratiques en la matière

- Comprendre les mesures de biosécurité

- Détailler le rôle du vétérinaire pour la biosécurité des maladies infectieuses et des maladies à plan d’urgence

- Souligner l’importance de sensibiliser et former les éleveurs aux mesures de biosécurité en élevage

La Gabonaise de Chimie est une entreprise citoyenne et l’une des plus anciennes sur le marché gabonais de l’importation et de la distribution des produits destinés à l’industrie, l’agriculture, la forêt et l’élevage. Elle intervient notamment dans le conseil technique à la clientèle et la fourniture des produits de proximité.

Les futures formations restent ouvertes aux éleveurs qui peuvent se renseigner sur les thèmes à venir au 04977831 ou au 04977832

