Ouganda : Tullow Oil résilie la vente des champs pétroliers ougandais à Total et CNOOC

31 Août 2019

Kampala, Ouganda, 31 août (Infosplusgabon) - La société britannique d'exploration pétrolière Tullow Oil plc a déclaré, jeudi, que la vente d'une partie importante de ses intérêts dans les champs pétroliers du lac Albert en Ouganda était frappée d'une ordonnance d'expiration.

"Tullow Oil plc annonce qu'elle a été informée que son affermage à Total et CNOOC expirera à la fin du 29 août 2019, après que les contrats de vente et d'achat auront pris fin", a déclaré la société dans un communiqué.

La société est en pourparlers avec ses partenaires, Total (France) et la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), détenue par des Chinois, pour la vente d'une participation importante dans le champ pétrolier de Lake Albert.

La transaction, évaluée à 900 millions de dollars américains, aurait réduit la participation de Tullow dans le champ pétrolier de Lake Albert de 33% à 11%, selon le Financial Times.

La société a déclaré que ses tentatives de vendre les participations ont été retardées en raison de l'absence d'un accord avec le gouvernement ougandais sur les taxes.

Tullow n'a pas été en mesure d'obtenir une nouvelle prorogation des contrats de vente et d'achat conclus avec ses partenaires de la coentreprise, bien que des prorogations antérieures des contrats de vente à forfait aient été acceptées par l'ensemble des parties.

"La résiliation de cette transaction résulte de l'impossibilité de convenir de tous les aspects du traitement fiscal de la transaction avec le gouvernement de l'Ouganda, qui était une condition préalable à la réalisation des contrats de vente", a déclaré Tullow.

Alors que la situation fiscale de Tullow en matière de plus-values avait été convenue, selon les informations fournies par le Groupe dans ses résultats annuels 2018, l'Ugandan Revenue Authority et les partenaires de la joint venture n'ont pu s'entendre sur la possibilité d'un allégement fiscal pour la contrepartie à verser par Total et CNOOC en tant qu'acheteurs.

Tullow lancera maintenant un nouveau processus de vente pour réduire sa participation de 33,33% dans le projet Lake Albert, qui renferme plus de 1,5 milliard de barils de ressources récupérables découvertes et qui devrait produire plus de 230 000 barils par jour au plus fort de sa production.

Les partenaires de la coentreprise visaient une décision d'investissement finale pour le développement de l'Ouganda d'ici la fin de 2019, mais la fin de cette transaction est susceptible d'entraîner des retards supplémentaires, a déclaré la société.

Paul McDade, directeur général de Tullow, a déclaré que l'entreprise avait travaillé sans relâche au cours des deux dernières années et demie pour conclure l'entente de vente de ses participations aux deux partenaires de la coentreprise.

"Tullow a travaillé sans relâche au cours des deux dernières années et demie pour achever ce projet de fermage qui était structuré pour réinvestir le produit en Ouganda. Bien qu'il s'agisse d'un projet de développement à faible coût très attractif, nous restons déterminés à réduire notre participation dans le capital opéré ", a déclaré le Directeur général.

Il a déclaré qu'il était décevant d'annoncer cette nouvelle à un moment où nous faisons tant de progrès ailleurs dans la croissance du Groupe avec notre récente découverte de pétrole en Guyane et les premières exportations de pétrole du Kenya.

