Suisse : La CNUCED apporte de nouvelles technologies à la gestion du commerce des espèces sauvages

31 Août 2019

Genève, Suisse, 31 août (Infosplusgabon) - La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a déclaré, vendredi, qu'elle mettait les nouvelles technologies au premier plan de la gestion du commerce des espèces sauvages menacées par les 183 parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Lors de la 18ème Conférence des Parties à la CITES qui s'est tenue à Genève, Suisse, du 17 au 28 août, elle a dévoilé un "système de permis électroniques" pour simplifier le commerce mondial conforme et lutter contre le commerce illicite.

La solution en mode cloud appelée "eCITES BaseSolution" facilite l'émission des permis de commerce du fait qu'elle offre un support automatisé pour la demande, le traitement, l'émission et le reporting des permis.

"Le système améliorera considérablement la gestion du commerce mondial des espèces sauvages pour les parties qui n'ont pas accès aux systèmes électroniques de gestion des permis", a déclaré Shamika N. Sirimanne, directrice de la division Technologie et logistique de la CNUCED.

"Il sera particulièrement utile pour les parties dont les volumes de permis sont faibles à moyens et pour celles des pays en développement et des pays les moins avancés", a déclaré Mme Sirimanne.

Selon l'agence des Nations Unies, le système permettra d'économiser du temps et des ressources pour vérifier et délivrer les permis et permettra aux autorités gouvernementales de fournir de meilleurs services aux opérateurs.

Les autorités bénéficieront de rapports plus rapides et plus solides, ainsi que de meilleures données pour décider des avis de commerce non préjudiciable. Il permettra aux organismes gouvernementaux de mieux cibler leurs inspections et d'identifier les acteurs qui enfreignent la loi.

En outre, le système facilitera également l'échange transfrontalier de permis et d'informations électroniques, ce qui accroîtra la transparence et empêchera l'utilisation de permis frauduleux. Des procédures simplifiées et automatisées créeront de nouvelles opportunités commerciales pour les commerçants conformes et les communautés rurales.

La Suisse a financé le développement conjoint de la solution par le Secrétariat de la CITES et le programme d'automatisation douanière de la CNUCED, SYDONIA.

"Ce système est essentiel pour la mise en œuvre des dispositions de la CITES et pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages", a déclaré Mathias Loertscher, responsable de l'organe de gestion de la CITES en Suisse. "Nous sommes heureux qu'il soit disponible pour toutes les parties".

La CNUCED pilote le système avec le Département de la conservation de la faune sauvage du Sri Lanka pour améliorer la capacité de l'autorité à contrôler le commerce légal des espèces inscrites à la CITES et aider à prévenir le commerce illicite.

La solution fondée sur l'informatique en cloud (nuage) peut être mise en œuvre dans d'autres pays grâce à un accord d'assistance technique entre la CNUCED et le pays bénéficiaire.

