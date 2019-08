Suisse : L'OMS lance un registre mondial sur la révision du génome humain

31 Août 2019

Genève, Suisse, 31 août (Infosplusgabon) - Un comité consultatif d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé la première phase d'un nouveau registre mondial pour suivre les recherches sur le génome humain et son édition.

Les 18 membres du comité ont également annoncé une consultation en ligne sur la gouvernance de l'édition du génome, selon un communiqué publié jeudi par l'agence de santé de l'ONU.

S'adressant à la deuxième réunion du Comité sur la gouvernance efficace et le contrôle de la révision du génome humain, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, a déclaré : "Depuis notre dernière réunion, certains scientifiques ont annoncé leur volonté d'éditer le génome des embryons et de la mener à terme. Cela illustre à quel point notre travail est important et urgent".

Il a déclaré que les nouvelles technologies d'édition du génome sont très prometteuses et pleines d'espoir pour ceux qui souffrent de maladies que l'on croyait autrefois incurables.

Mais certaines utilisations de ces technologies posent également des défis uniques et sans précédent - éthiques, sociaux, réglementaires et techniques, a-t-il souligné.

Le Dr Tedros a souligné que les pays ne devraient pas autoriser d'autres travaux sur l'édition du génome germinal humain dans les applications cliniques humaines tant que les implications techniques et éthiques n'auront pas été dûment examinées.

Dans ce communiqué, l'OMS a annoncé qu'elle acceptait la recommandation du Comité et qu'elle prévoyait une phase initiale du registre en utilisant la Plateforme internationale du registre des essais cliniques (ICTRP), une entité de l'OMS.

Cette phase comprendra des essais cliniques somatiques et germinaux.

Afin de s'assurer que le registre est adapté à son objet et transparent, le comité collaborera avec un large éventail d'intervenants sur la façon dont il fonctionnera.

Le Comité a demandé à toutes les initiatives de recherche et développement pertinentes d'enregistrer leurs essais. Afin d'améliorer l'élaboration d'un cadre de gouvernance mondiale pour la révision du génome humain, le Comité entreprendra des consultations en ligne et un engagement de ses membres en personne.

Le Comité consultatif de l'OMS pour l'élaboration de normes mondiales de gouvernance et de supervision de la révision du génome humain a été annoncé par le Dr Tedros en décembre 2018.

L'édition du génome (aussi appelée édition des gènes) est un groupe de technologies qui donnent aux scientifiques la capacité de changer l'ADN d'un organisme.

Ces technologies permettent d'ajouter, d'enlever ou de modifier du matériel génétique à des endroits précis du génome. Plusieurs approches de vérification du génome ont été mises au point.

