Deux stars de l’afrobeat se joignent à l’appel du FIDA pour une augmentation des investissements en faveur de la jeunesse et du développement rural

31 Août 2019

Accra, Ghana, 31 août (Infosplusgabon) - Les dirigeants africains doivent absolument investir dans le développement agricole et rural afin de créer des opportunités pour venir en aide aux millions de jeunes qui feront leur entrée sur le marché du travail.

C'est le message que MM. Eazi et Sherrie Silver, deux des plus grandes stars africaines d'afrobeat, porteront au Forum sur la révolution verte en Afrique (African Green Revolution Forum, AGRF), qui se tiendra du 3 au 6 septembre à Accra, au Ghana.

Silver, chorégraphe et défenseur de la jeunesse récompensé par MTV pour le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations Unies, sera accompagné de l'artiste-interprète africain, Oluwatosin Oluwole Ajibade, connu sous le nom de ''M. Eazi'', au forum de la jeunesse le 3 septembre.

"Nous allons à l’AGRF pour attirer l'attention des dirigeants africains et partager un message avec les jeunes du monde entier : notre génération peut mettre fin à la faim dans le monde, mais uniquement si les gouvernements investissent davantage en faveur de l'agriculture et de la prochaine génération de jeunes agriculteurs", a déclaré Silver.

Près d'un milliard sur le 1,2 milliard de jeunes de la planète vivent dans des pays en développement, dont environ la moitié dans des zones rurales où ils sont le plus souvent pauvres, n'ont pas d'opportunités économiques et sont confrontés à des obstacles pour accéder à la terre, aux services, à la technologie et à la formation, selon le récent rapport de développement rural publié en 2019 -Créer des opportunités pour les jeunes ruraux.

En Afrique, on estime que 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année; dans les zones rurales, l'agriculture demeure encore la principale source de moyens de subsistance.

"L'agriculture peut, grâce aux investissements et aux politiques du gouvernement en faveur du développement économique, offrir des opportunités à des millions de jeunes qui pourraient autrement migrer vers des villes proches ou à l'étranger à la recherche d'un travail", a déclaré Silver.

Les deux stars d’afrobeat participent à l’AGRF dans le cadre d’une campagne du FIDA intitulée ''Notre avenir se trouve ici'', qui comprend une ''séance de danse'' de TikTok, appelant les gens du monde entier à ''faire en sorte que leurs mouvements soient importants'' en enregistrant une vidéo de 15 secondes de danse pour accompagner la chanson "Freedom".

La chanson a été spécialement créée par M. Eazi et vise à dépeindre de manière positive l’agriculture et à attirer les jeunes vers l’agriculture. Elle a également été utilisée pour créer une vidéo de campagne mettant en scène la jeunesse rurale d'un projet camerounais financé par le FIDA, dansant avec sa chorégraphie.

Les stars présenteront les résultats finaux lors d'une conférence du FIDA en février 2020, rappelant aux dirigeants gouvernementaux la nécessité d'accroître les investissements dans l'agriculture, ainsi que le développement à long terme et la formation des jeunes en milieu rural.

