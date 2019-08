Le Botswana réduit le taux d'escompte à 4,75%

31 Août 2019

Gaborone, Botswana, 31 août (Infosplusgabon) - La Banque centrale du Botswana a abaissé le taux d'escompte de 25 points de base, le faisant passer de 5 à 4,75%.

Cette mesure a été annoncée lors de la réunion du Comité de politique monétaire (Monetary Policy Committee, CPP) du 30 août. Selon le gouverneur de la Banque du Botswana, Moses Pelaelo, l'état actuel de l'économie et les perspectives pour l'activité économique intérieure et extérieure offrent la possibilité d'assouplir la politique monétaire pour soutenir l'activité économique.

Avec une inflation faible et stable et des anticipations d'inflation bien ancrées, l'amélioration de la productivité totale des facteurs reste essentielle pour promouvoir une croissance économique durable et inclusive.

Le gouverneur a indiqué que toutes les banques commerciales du Botswana sont tenues d’adapter immédiatement les taux d’intérêt nécessaires pour tenir compte de cette mesure.

Selon Palaelo, l'inflation est passée de 2,8% en juin à 2,9% en juillet 2019.

La pression modérée de la demande intérieure et la hausse modeste des prix étrangers contribuent aux perspectives positives d'inflation à moyen terme.

''Ces perspectives sont soumises à des risques à la hausse découlant de l'augmentation potentielle des prix administrés et des taxes et/ou impôts gouvernementaux, au-delà des prévisions actuelles. Toutefois, la croissance modeste de l’activité économique mondiale, les progrès technologiques et l’amélioration de la productivité présentent des risques à la baisse pour les perspectives", a déclaré Palaelo.

''Le PIB réel a augmenté de 4,4% au cours de la période de douze mois se terminant en mars 2019, comparé à une croissance plus faible de 3,8% au cours de la période correspondante en 2018'', a-t-il déclaré.

Il a déclaré que cela était principalement dû à la bonne performance continue des secteurs non miniers et à la reprise de la production minière.

La production minière a augmenté de 5,3% en mars 2019, contre une contraction de 0,3% à la période correspondante en 2018.

Le PIB non minier a augmenté de 4,3% au cours de l'année jusqu'en mars 2019, soit le même taux de croissance que lors de la période correspondante de l'année précédente. Le PIB devrait augmenter respectivement de 4,2% et 4,8% en 2019 et 2020.

Selon la Bank of Botswana, l’économie devrait dans l’ensemble mieux se comporter mais à un niveau inférieur à sa capacité maximale dans le court-moyen terme, ce qui ne pose aucun risque à la hausse pour les perspectives d’inflation. La croissance de la production mondiale devrait ralentir pour atteindre 3,2% en 2019, après une hausse estimée à 3,6% en 2018.

