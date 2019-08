Solution à la crise libyenne, le rôle l'Union africaine relancé par le G7

31 Août 2019

Tripoli, Libye, 31 août (Infosplusgabon) - La volonté de l'Union africaine (UA) de s'impliquer davantage dans la recherche d'un règlement à la crise en Libye qui s'est affichée lors du 32ème sommet de l'organisation continentale en février 2019, a été réconfortée par le 45ème Sommet du Groupe des G7 qui s'est clôturé lundi à Biarritz en France en lui conférant la mission de co-superviser avec les Nations unies, une réunion entre Libyens dans le cadre d'un plan de règlement de la crise dans ce pays de l'Afrique du Nord.

Les dirigeants du Groupe ont, dans une déclaration commune publiée à l’issue du sommet du G7 à Biarritz, en France, souligné que "seule une solution politique peut assurer la stabilité de la Libye", renouvelant "leur soutien aux efforts des Nations unies et de l’Union africaine visant à organiser une conférence inter-libyenne".

Ils ont appelé à une conférence internationale regroupant toutes les parties prenantes et les acteurs régionaux du conflit en Libye, soulignant leur soutien à la trêve proposée par l’envoyé des Nations unies en Libye et à la mise en place d’un cessez-le-feu permanent ouvrant la voie à une solution politique garantissant la stabilité en Libye.

"Nous appelons à une conférence internationale bien préparée réunissant toutes les parties prenantes et les acteurs régionaux concernés par ce conflit", a précisé la déclaration adoptée à l'issue du sommet.

Ainsi, il s'agit d'organiser deux conférences, l'une qui sera chapeauté par le G7 et l'autre est supervisée par l’Union Africaine et de L’ONU.

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé que les préparatifs pour la conférence internationale se déroulent à Paris et à Berlin, sans donner une date précise pour sa tenue.

En fait, le G7 n'a fait qu'entériner le plan d'action du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, annoncé début août reposant sur une trêve humanitaire qui a été observée à l'occasion de l'Aïd al-Adhda, célébré le 11 août et deux réunions: une au niveau international regroupant les pays impliqués dans le dossier libyen et l'autre entre Libyens visant à parachever le processus politique.

Début juillet, l'UA a réaffirmé sa volonté de s'impliquer dans la recherche d'une solution politique en Libye lors du sommet extraordinaire tenue juillet à Niamey au Niger pour lancer la zone de libre-échange continentale.

Une réunion du Comité de haut niveau de l'UA chargé de la Libye, a recommandé l'envoi d'un émissaire conjoint avec l'ONU pour la mise en place d'un plan de sortie de crise élaboré en commun.

En dépit du refus de l'Egypte dont le président, Abdel Fattah al-Sissi, assure la présidence en exercice de l'UA, de voir l'organisation continentale se saisir du dossier de la Libye, la Commission de l'UA a œuvré lors de la rencontre de Niamey de s'impliquer davantage.

On rappelle que le Président al-Sissi n'a pas assisté à la réunion du Comité de haut niveau de l'UA, préférant se faire remplacer par son ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri, une attitude qui en dit long sur les ingérences de l'Egypte allié du maréchal Khalifa Haftar, selon observateurs.

Autre preuve de la volonté de l'Egypte de tenir éloigné le dossier de la Libye de la gestion de l'UA, le Président Abdel Fattah al-Sissi n'a entrepris aucune initiative depuis son accession à la présidence de l'organisation, relative à la recherche d'un règlement de la crise.

La stratégie d'implication de l'UA dans la gestion de la recherche d'une solution à la crise en Libye s'est affinée au cours de ces dernières années avec la création de divers mécanismes pour la discussion de la situation en Libye.

Ainsi, le groupe des six pays du voisinage de la Libye créé en marge du sommet de l'UA, regroupant, l'Algérie, le Niger, le Tchad, la Tunisie, le Soudan, et l'Egypte a servi de cadre dialogue sur les questions de sécurité des frontières et du crime transfrontalier ainsi que de recherche d'une solution à la crise politique qui secoue ce pays.

Outre, le Comité de haut niveau de l'Union africaine, l'organisation continentale participe au Quartet sur la Libye composé de l'UA, de l'ONU, de la Ligue arabe et de l'Union européenne (UE) qui sert de cadre de réflexion et de recherche d'une solution à la Libye se réunissant régulièrement, lors des sommets de l'UA.

Rappelons que l'Union africaine a élaboré en février 2019, un plan de règlement de la crise en Libye portant sur une feuille de route comprenant une conférence de réconciliation prévue au mois de juillet dernier et des élections au mi-octobre.

Devant la persistance de l'insécurité découlant de l'offensive militaire lancée le 4 avril dernier par le chef de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, pour prendre le contrôle de Tripoli, le président de la Commission de l'UA, Moussa Fakki, a annoncé le report de la conférence de réconciliation en Libye prévue en juillet à Addis-Abeba.

Cette déconvenue n'a pour autant pas découragé l'UA qui est revenue à la charge dans le dossier libyen lors d'un sommet extraordinaire à Niamey pour souligner que la situation en Libye est avant tout un problème africain d'où la nécessité pour l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, d'associer plus l'UA dans la gestion de la crise dans ce pays.

Toutefois, pour de nombreux observateurs, la question qui se pose actuellement est de déterminer la portée des résultats attendue des deux conférences et surtout de l'efficacité des décisions et leur impact sur le cours de la crise en Libye.

Pour l'analyste politique libyen Abdessalem Chouchan, "les conférences se sont multipliées ces dernières années sur la Libye regroupant plusieurs pays importants à l'instar de celle organisée en novembre 2018 à Palerme en Italie et qui n'a débouché sur rien de concret qui puisse apporter une issue à la crise".

Il a souligné qu'"au contraire depuis cette conférence, les choses ont empiré en Libye, la crise s'est compliquée davantage avec l'offensive militaire de Haftar contre Tripoli faisant privilégier le langage des armes au détriment du dialogue. Les rencontres et les efforts aussi bien de l'Emissaire de l'ONU que les initiatives des autres pays comme la France, les Emirats arabes unies et médiation de l'ONU n'ont rien apporté de nouveau".

Abderrazek al-Meslati, professeur universitaire, soutient que "tant que le cessez-le feu n'a pas été instauré de manière durable pour permettre de tenir des réunions dans la sérénité, ces rencontres n'auront pas d'influence sur ce qui se passe sur le terrain".

Il a rappelé la trêve qui a été acceptés par les belligérants à la demande de la Mission onusienne à l'occasion de l'Aïd al-Adha, affirmant qu'"elle n'a pas tenue durant les 72 heures pour lesquelles elle a été fixée en raison de multiples violations documentées par l'ONU".

Selon lui, "la logique guerrière prime toujours malgré le lourd bilan des affrontements armés ayant entraîné une détérioration des conditions de vie des citoyens à Tripoli et dans les autres régions du pays".

Des affrontements armés opposent, depuis plus de quatre mois à la périphérie de Tripoli, les forces de l'Armée nationale libyenne basée à l'est et dirigé par le maréchal Khalifa Haftar, aux troupes de l'Armée fidèle au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj siégeant dans la capitale libyenne et reconnu par la Communauté internationale.

Ces combats ont fait 1.200 morts, 6.000 blessés et le déplacement de 120.000 personnes de leurs foyers situés dans les zones de combats, selon les organisations des Nations unies.

Ahmed M'hamed al-Andoulsi, militant de la société civile en Libye, est plus optimiste à l'égard des deux conférences notamment celle au niveau internationale, soulignant que "les clés du règlement de la crise en Libye se trouvent à l'étranger en particulier les pays qui interviennent aux côtés des belligérants libyens tirent les ficelles".

M. al-Andoulsi est convaincu que "si les pays étrangers comme la France, les Etats-unis, l'Italie, la Grande Bretagne, les Emirats arabes unies, l'Egypte, le Qatar, la Turquie et la Russie font preuve de volonté pour trouver une solution en Libye en exerçant des pressions sur leurs alliés locaux pour les amener à faire des concessions et à accepter la paix sous peine de sanctions onusiennes et de retrait de soutien, une issue pourra être trouvée rapidement".

En tout cas, l'Union africaine doit maintenir sa volonté de voir la crise en Libye être réglée avec la contribution du continent africains et agir en conséquent pour inciter les autres pays à œuvrer dans ce sens notamment en faisant privilégier les intérêts des Libyens au détriment des intérêts égoïstes de certains pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon