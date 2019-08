Soudan : le Koweït envoie des secours aux victimes d'inondations

Khartoum, Soudan, 31 août (Infosplusgabon) - Le premier avion du Koweït transportant plus de 40 tonnes d’articles de secours et d'assistance humanitaire au Soudan a atterri à Khartoum vendredi, ont annoncé les médias officiels.

L'avion, ont indiqué des responsables, transporte des tentes, de la nourriture et des médicaments d'urgence aux victimes des sept Etats les plus touchés au Soudan sur les 17 touchés par les pluies et les inondations imprévues.

Ahmed Fadul Siraj, directeur-adjoint de la Commission soudanaise d'aide humanitaire (HAC), a déclaré que l'avion a amené 5.000 tentes, 200.000 cartons contenant de la nourriture et des quantités de matériel d'hygiène qui seront d'abord envoyés dans les Etats du Nil Blanc, de Sinnar, de Khartoum, de Nahar Nile et de Gazira.

Selon la HAC, les pluies diluviennes et les inondations ont fait 78 morts, 89 blessés, plus de 40.000 maisons rasées et plus de 24.000 autres partiellement endommagées.

Le gouvernement a déclaré que la situation, qui n’a pas été qualifiée de catastrophe, a fait que 65.322 familles soient sans-abri.

