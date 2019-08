Le Burkinabè Lassina Zerbo, lauréat du Prix Nazarbayev contre les armes nucléaires

31 Août 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 31 août (Infosplusgabon) - Le secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (OTICE), Dr Lassina Zerbo, a été désigné, jeudi, lauréat du Prix Nazarbayev pour la sécurité internationale et un monde exempt d’armes nucléaires, a annoncé, vendredi, l’Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Burkina Faso (AJCS/BF).

La cérémonie de remise du Prix a eu lieu le 29 août 2019 à Astana, au Kazakhstan, à l’occasion des activités marquant la Journée internationale contre les essais nucléaires.

Elle s’est tenue en présence d’officiels de l’Etat du Kazakhstan et de représentants des missions diplomatiques, de hautes personnalités internationales du monde du désarmement et de la non-prolifération avec un message vidéo de félicitations du Secrétaire général des Nations unies, selon l’association.

C’est en 2016 que le Prix Nazarbayev pour la sécurité mondiale et un monde exempt d’armes nucléaires, du nom de son initiateur, le président Nursultan Nazarbayev du Kazakhstan, a été créé. Il est décerné à des personnalités de haut rang qui ont su se distinguer à travers leurs efforts et leur contribution pour le désarmement nucléaire et la sécurité internationale.

Le Prix a été décerné pour la première fois en 2017 au roi Abdulla II de Jordanie pour sa contribution à la promotion de la paix dans la région du Moyen-Orient, notamment par ses actions en faveur de la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région.

Lassina Zerbo dirige l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (OTICE) depuis 2013. Il a été reconduit dans ses fonctions en 2016 pour un second mandat de quatre ans.

