Une conférence sur le changement climatique énumère les principaux défis pour l’Afrique

31 Août 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 31 août (Infosplusgabon) - La huitième Conférence sur le changement climatique et le développement de l’Afrique (CCDA-VIII), démarrée mercredi à Addis-Abeba, a énuméré les principaux défis du changement climatique pour le continent.

Lors des travaux de cette conférence sur le thème «Intensifier l’action climatique pour des économies résilientes en Afrique », les participants ont identifié de nombreux défis auxquels les pays africains sont confrontés pour faire face au changement climatique.

Les experts ont noté une orientation sectorielle des contributions déterminées au niveau national et la cohérence limitée entre elles dans de nombreux pays. L’élaboration et la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national sont marquées, indique-t-on, par une coordination institutionnelle souvent limitée.

Ils ont également identifié comme défis, l’insuffisance des ressources financières, techniques et humaines pour assurer une mise en œuvre efficace des projets liés au climat et les investissements limités dans la production et l’adoption d’information et de services sur le climat.

Entre autres défis, les experts ont relevé le manque de données pour étayer les indicateurs de l’objectif 13 ce qui entrave l’efficacité de la surveillance, du suivi et de l’examen des progrès réalisés et l’existence de politiques et réglementations inadaptées et la mobilisation des ressources du secteur privé.

Organisée par la Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement (BAD), en collaboration avec le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie (FDRE) et l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), la conférence permettra de recueillir les contributions d’experts africains, notamment des responsables politiques, des scientifiques et des chercheurs, des jeunes, des femmes et d’autres groupes marginalisés, de la société civile et d’ONG sur tous les thèmes du Sommet climat des Nations unies.

Elle suscitera un élan politique sur les initiatives ambitieuses des pays africains et des parties prenantes dans le compte à rebours du Sommet.

La CCDA-VIII, qui dure trois jours, s’assurera que l’Afrique ait une position unie lors du Sommet sur l’Action pour le climat.

Initiative du Centre africain pour la politique en matière de climat de la Commission économique pour l’Afrique (CACP/CEA), cette conférence est la plus importante sur le changement climatique en Afrique.

La septième édition de cette rencontre s’était réunie en octobre 2018 à Nairobi (Kenya) sur le thème: "Changements climatiques et développement en Afrique: des politiques et des actions visant la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris pour des économies africaines résilientes".

