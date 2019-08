Le Burundi affronte la Tanzanie le 4 septembre en match d’ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde, édition 2022 au Qatar

31 Août 2019

Bujumbura, Burundi, 31 août (Infosplusgabon) - L’équipe nationale junior se prépare à affronter celle de la Tanzanie, le 4 septembre prochain, à Bujumbura, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football dont la 22ème édition se déroulera au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022, a-t-on appris vendredi, de source sportive dans la capitale burundaise.

Le match-retour sera joué le 7 septembre prochain à Dar Es-Salaam, la capitale économique de la Tanzanie.

Les entraînements ont débuté le 20 août dernier sur le terrain du Centre technique de la FFB, à Bujumbura, sous la houlette du duo technique national, Olivier Niyungeko et Constantin Mutima.

De nouveaux visages sont annoncés au sein du Onze national burundais, constitué essentiellement par les joueurs internationaux qui avaient défendu les couleurs du pays à sa première phase finale d’une Coupe d’Afrique des Nations (CAN), édition 2019, en Egypte.

Les noms des nouveaux appelés seront communiqués « incessamment », promettent les sélectionneurs.

L’équipe nationale avait été éliminée dès le premier tour de la phase finale de la CAN, dans le groupe C, comprenant, le Burundi, le Nigeria, la Guinée Conakry et Madagascar.

Dans la fraîcheur de la première qualification du Burundi à la phase finale d’une CAN, le président de la Fédération nationale de Football, Réverien Ndikuriyo, mettait le cap sur la Coupe du monde, édition 2026.

« Peut-être bien qu’on pourrait représenter l’Afrique à la coupe du monde 2026», avait-il placé la barre haut.

La fièvre est entre temps retombée suite aux mauvais résultats du Onze national à la CAN et à la récente piètre prestation des représentants du Burundi aux éliminatoires de la Coupe des Confédérations et de la Ligue Africaine des Clubs Champions.

Le club de la Police burundaise « Rukinzo FC » a été sorti, dès le premier tour, par celui de « Triangle FC » du Zimbambwe (5-0 à Harare et 0-0 à Bujumbura).

« Aigle Noir», le double champion national de la Ligue A et de la Coupe du Président, quant à lui, a été éliminé par « Gor Mahia » du Kenya (0-0 à Bujumbura et 5-1 à Nairobi).

