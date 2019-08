Le Rwanda veut aider les petits exploitants d'améliorer leur production de pommes de terre

Écrit par Antoine Lawson | 30 Août 2019

Kigali, Rwanda, 30 août (Infosplusgabon) - Le Rwanda, désireux de produire suffisamment de nourriture pour sa population, s'oriente vers l'application des techniques de génie génétique, a déclaré, ce jeudi à Kigali, un responsable gouvernemental.

Le directeur général du Rwanda Agriculture Board (RAB) Patrick Karangwa, a expliqué que le pays va essayer une variété baptisée Victoria en raison de sa résistance au mildiou, une maladie de la pomme de terre appelée localement Imvura.

Selon lui, cette variété a été développée par le Centre international de la pomme de terre (CIP).

"Il y a actuellement un certain nombre de projets utilisant des techniques OGM (organismes génétiquement modifiés) et non OGM pour faire cela (accroître le rendement)", a déclaré le chercheur rwandais.

D'après le CIP, la pomme de terre est l'une des cultures vivrières les plus importantes en terme de consommation humaine, en particulier en Afrique sub-saharienne, certaines parties de l'Asie et des Îles Pacifiques.

Avec une teneur en amidon élevée, facile à traiter, elle est devenue une importante source de matière première pour l'amidon et les produits industriel fabriqués à base d'amidon.

De nouvelles variétés de pomme de terre, qui arrivent à maturité tôt (en 90 jours) et résistent aux parasites, sont déjà disponibles pour les agriculteurs au Rwanda.

Actuellement, le pays produit 916 000 tonnes de pommes de terre irlandaises tous les ans, ce qui en fait la troisième culture au Rwanda, après le manioc et la patate douce.

