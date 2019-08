Le Conseil présidentiel annonce avoir repoussé une offensive des troupes de Haftar contre la ville de Ghariane

30 Août 2019

Tripoli, Libye, 30 Août (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale a annoncé avoir repoussé une offensive militaire des troupes de l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khakifa Haftar, contre de Ghariane (80 km sud-ouest de Tripoli), assurant que le calme est revenu dans le ville.

Dans un communiqué publié mercredi soir par le Bureau d'information, le Conseil présidentiel a félicité les habitants de Ghariane "pour avoir empêché la tentative d'infiltrer dans les lignes de défenses de la ville" par les forces du commandement général, révélant que les forces du Gouvernement d'union nationale ont arrêté le commandant de la salle d'opérations des troupes de Khakifa Haftar dans la ville, sans préciser son nom, ni le moment et les circonstances de son arrestation.

Mardi, l'Armée nationale libyenne a lancé une offensive pour reconquérir la ville de Ghariana réussissant à prendre des positions où était déployés les troupes gouvernementales et leurs soutiens avant d'être repoussés hors des parages de la ville.

Selon un communiqué du Conseil présidentiel "la force de protection de Ghariane et les formations de soutien ont fait échouer la tentative d'infiltrer les lignes de défense de la ville au cours des deux derniers jours".

Des responsables locaux de la ville on confirmé que "la force de protection de Ghariane et les groupes armés de soutien ont expulsé les agresseurs hors des limites administratives de la ville et les ont chassés, soulignant que la vie a repris progressivement mercredi dans la ville.

Le communiqué du Conseil présidentiel a ajouté: "Nos forces ont pu vaincre les milices belligérantes et arrêter le commandant de sa salle d'opération, ainsi qu'à traquer les restes des combattants", réitérant l'appel à ceux qu'il a qualifié de "séduits, bernés et enrôlés dans les forces du commandement général" à "se rendre en préservation de leur vie", promettant qu'ils seront traité avec dignité".

"Nous réaffirmons notre volonté de continuer à sécuriser militairement la ville de Ghariane contre toute nouvelle agression, et à fournir tous les services et les besoins aux citoyens".

Des combats acharnés opposent depuis le 4 avril dernier à la périphérie de Tripoli les troupes de l'Armée nationale libyenne basée à l'Est, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, aux forces de l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale présidé par Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale et installé dans la capitale libyenne.

Après l'impasse dans laquelle a été plongée le processus politique suite à cette offensive militaire, l'espoir renaît en Libye avec les efforts déployés par l'Envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé qui a reçu le soutien à son plan de sortie de crise de la part du groupe des sept pays les plus industrialisés (G7) dernièrement réunis en sommet en France.

Ce plan porte sur une trêve humanitaire observée lors de la fête de l'Aïd al-Adha célébrée le 11 août, mais aussi sur deux réunions: une internationale regroupant les pays intéressés par les affaires libyennes et l'autre entre Libyens destinée à parachever le processus politique.

Le président français, Emmanuel Macron, dont le pays a accueilli le 45ème sommet du G7 a annoncé que les préparatifs de la première réunion débuteront prochainement à Paris et à Berlin tandis que la seconde réunion inter-libyenne sera confiée à l'Union africaine (UA).

