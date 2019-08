Face au terrorisme, le Burkina Faso lance un recrutement exceptionnel de 500 militaires

30 Août 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 30 août (Infosplusgabon) - Le ministère burkinabè en charge de la Défense a lancé un recrutement de 500 militaires de rang afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, a-t-on appris jeudi de source officielle.

"Les populations des villes et villages sont informées qu'un recrutement exceptionnel de 500 militaires de rang au profit des Forces armées nationales se déroulera sur toute l'étendue du territoire national", lit-on dans un communiqué du ministre en charge de la Défense Moumina Cheriff Sy.

"Ce recrutement concerne les jeunes garçons nés entre le 1er et janvier 1996 et le 31 décembre 1998" et se déroule à partir du 15 septembre, ajoute le communiqué daté du 26 août.

Le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes depuis avril 2015 ayant fait à ce jour plus de 500 morts et des milliers de déplacés.

Le 19 août dernier au moins 24 militaires burkinabè ont été tués dans une attaque contre leur base à Koutougou dans le nord du pays.

Face à la situation sécuritaire très fragile, une vingtaine d’organisation de la société civile et des syndicats ont appelé les populations à manifester samedi dans tout le pays pour interpeller les autorités.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon