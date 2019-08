Ghassan Salamé et le chef de l'AFRICOM en faveur d'un règlement politique en Libye

28 Août 2019

Tripoli, Libye, 28 août (Infosplusgabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a convenu mercredi à Tunis, en Tunisie, avec le commandant du Commandement de l'armée américaine en Afrique (AFRICOM), le général Stephen Townsend, que seul un règlement politique peut résoudre la crise en Libye et ramener la sécurité dans le pays.

"Tous ont convenu qu’un règlement politique était le seul moyen d’empêcher que l’insécurité ne prévale en Libye ", a indiqué un tweet publié par la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Cette convergence des points de vue est intervenue lors d'une rencontre en présence de la représentante adjointe du Secrétaire général de l'ONU aux affaires politiques, Stephanie Williams, et de l'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland.

"Le RSSG de Salame a informé de la dynamique en cours et des perspectives de reprise du processus politique", a ajouté l'UNSMIL dans un second tweet.

L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, entreprend actuellement des efforts pour la reprise du processus politique en Libye en panne depuis le 4 avril dernier, date du lancement de l'offensive militaire par l'Armée nationale libyenne basée à l'Est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Ainsi, il s'efforce à mettre en œuvre son plan de sortie de crise portant sur une trêve humanitaire observée à l'occasion de l'Aïd al-Adha et qu'il veut transformer en un cessez-le-feu permanent et deux réunions, une internationale regroupant les pays intéressés par le dossier libyen, et l'autre entre Libyens destinée à parachever le processus politique.

Le nouveau commandant d'AFRICOM, le général Stephen Townsend, a réaffirmé, lors d'une rencontre avec le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, la nécessité d'une solution diplomatique en Libye et d'œuvrer à éradiquer la menace terroriste du pays.

La rencontre qui s'est déroulée à Tunis, en Tunisie, en présence du nouvel ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a porté sur les intérêts de la sécurité américaine en Libye, l'évaluation de la situation, l'examen des questions de l'environnement de sécurité, l'importance de s'attaquer à la menace existante d'une organisation extrémiste violente et la nécessité de résoudre le conflit en Libye, a indiqué un communiqué publié par l'AFRICOM.

