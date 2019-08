Une délégation de l'UA encourage la participation des femmes au processus de paix au Soudan

28 Août 2019

Khartoum, Soudan, 28 août (Infosplusgabon) - Une délégation de haut niveau de femmes leaders de l'Union africaine (UA) a entamé une mission de cinq jours au Soudan en regroupant des femmes activistes pour aider à promouvoir la participation des femmes à la paix et la vie politique dans le pays.

Dans un communiqué de presse mis à la disposition de la PANA à Khartoum ce mercredi, l'envoyée spéciale du président de la Commission de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité, Mme Bineta Diop, dit avoir reçu des femmes leaders politiques issues de différents partis qui ont briefé sa délégation sur la situation actuelle du processus de paix au Soudan et sur la création d'un système de gouvernance démocratique inclusif.

Selon le communiqué, le président de la Commission de l'UA, M. Moussa Faki Mahamat, a délégué Mme Bineta Diop pour conduire une mission de solidarité de quatre jours au Soudan du 26 au 30 août 2019.

"La mission de solidarité vise à soutenir les femmes du Soudan dans leurs efforts pour initier un processus démocratique en vue de bâtir une paix durable au Soudan", a dit le communiqué.

Durant cette rencontre, l'ex-présidente de la République Centrafricaine, Catherine Samba-Panza, co-responsable de cette délégation, "a félicité le peuple du Soudan pour la transition démocratique et pacifique, qui a jeté les bases de la création d'un Etat démocratique viable".

L'objectif de cette mission est de soutenir les femmes soudanaises dans leurs efforts pour l'avènement d'un gouvernement démocratique, pacifique et inclusif qui intègre les femmes à tous les niveaux de prise de décision.

La délégation a également souligné le rôle central joué par les femmes et les jeunes tout au long du mouvement social porteur de changements dans le pays.

Les sept membres de la délégation de l'UA ont demandé l'inclusion des femmes dans la formation du gouvernement mais aussi dans des postes de leadership local pour soutenir la transition pacifique en vue d'une transformation durable du Soudan.

"Mon bureau et cette mission de haut niveau sont ici avec comme mandat de veiller à ce que les voix des femmes en situation de conflit et de transition soient entendues haut et fort et prises en considération, et c'est pourquoi nous vous avons écoutées.

"Nous nous ferons l'écho de vos voix auprès de toutes les parties prenantes avec qui nous discuterons", a promis Mme Bineta Diop.

La délégation de l'UA doit rencontrer des acteurs concernés dont le Conseil souverain, le nouveau Premier ministre Abdalla Hamdouk, les représentants des partis politiques nationaux, des organisations de femmes leaders et des organisations dirigées par des femmes, les membres du corps diplomatique, les représentants des Nations unies et les Anciens.

