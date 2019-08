40 migrants clandestins se sont noyés au large de la Libye, selon le HCR

28 Août 2019

Tripoli, Libye, 28 août (Infosplusgabon) - Au moins 40 personnes se sont noyées au large des côtes de la Libye lors de la dernière catastrophe maritime en Méditerranée mardi, a estimé le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), assurant que cet incident "choquant" a incité le HCR à renouveler son appel urgent à davantage d'action pour sauver des vies.

Dans un communiqué publié mercredi, le HCR a indiqué qu'"une soixantaine de survivants ont été sauvés et emmenés à terre dans la ville côtière de Khoms, à environ 100 km à l’est de Tripoli. Une opération de sauvetage, menée par les garde-côtes libyennes et un pêcheur local est en cours depuis ce matin et se poursuit".

"Nous ne devons pas simplement accepter ces tragédies comme inévitables", a déclaré Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale cité par le communiqué, précisant que "les sympathies doivent maintenant devenir des actions qui empêchent les pertes de vies en mer et les pertes d’espoir qui motivent les gens à risquer leurs vies".

Les équipes de l'UNHCR fournissent aux survivants une assistance médicale et humanitaire, a précisé l'agence onusienne pour les réfugiés, soulignant que ce dernier incident survient quelques semaines à peine après le naufrage d'un navire qui aurait coûté la vie à 150 personnes lors du pire incident survenu en Méditerranée cette année.

A la suite de la tragédie de ce jour, on estime que quelque 900 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée en 2019, selon le HCR.

L'agence onusienne pour les réfugiés appelle à redoubler d'efforts pour réduire les pertes de vies en mer, notamment par le retour des navires de recherche et de sauvetage des Etats de l'Union européenne (UE).

"Les restrictions juridiques et logistiques imposées aux opérations de recherche et de sauvetage des ONG, tant en mer que dans les airs, devraient être levées", a plaidé le HCR, ajoutant que "les Etats côtiers devraient faciliter et non entraver les efforts volontaires visant à réduire le nombre de décès en mer".

Ces mesures devraient aller de pair avec l’augmentation du nombre des lieux d’évacuation et de réinstallation des Etats afin de permettre aux réfugiés en Libye de se mettre hors de danger, a indiqué le communiqué.

Cet incident intervient au moment où Kelly Clements, Haut-commissaire adjointe du HCR pour les réfugiés, a conclu une visite en Libye de deux jours pour évaluer les besoins humanitaires croissants du pays.

Mme Clements a appelé à un soutien accru aux personnes touchées par la violence, notamment les réfugiés et les migrants, et a réitéré l’appel du HCR pour qu’il soit mis fin à la détention arbitraire des personnes sauvées en mer et renvoyées en Libye.

Elle a promis que le HCR s'engagerait à collaborer avec les autorités libyennes pour mettre en place des solutions de substitution à la détention pour plus de 4.800 réfugiés et migrants actuellement détenus dans des centres de détention.

