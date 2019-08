Anthony Tabbal nommé par le Comité olympique gambien au poste de chef de mission pour Tokyo 2020

28 Août 2019

Banjul, Gambie, 28 août (Infosplusgabon) - Le Comité national olympique de la Gambie (GNOC) a nommé l’un des membres de son comité exécutif, Anthony Tabbal, comme chef de mission de l’équipe de la Gambie pour les prochains Jeux olympiques d’été à Tokyo, au Japon.

Tabbal est membre du Comité national olympique de la Gambie depuis 2011, où il a été président de la commission marketing jusqu'en 2016. Il est actuellement président de la commission de l'environnement.

"La profonde expérience de Tabbal, associée à une relation de confiance avec le GNOC et les associations sportives nationales, et après avoir occupé plusieurs postes de direction dans le sport gambien et dans le secteur privé, ont fait de lui un excellent candidat pour diriger l'équipe de la Gambie à Tokyo 2020", selon un communiqué officiel.

Cofondateur et trésorier actuel de la Gambia Golf Association, M. Tabbal a acquis de vastes connaissances et une riche expérience dans le secteur sportif gambien, en particulier dans les domaines de l'administration sportive et de la gestion de projets.

Tabbal a été coprésident du comité d'organisation et coordinateur pour les quatre derniers tournois très réussis du Gambia Open et du Pro Am Golf.

