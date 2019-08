L'ambassadeur de l'UE plaide pour une bonne gestion des réformes du secteur de la sécurité, en Gambie

28 Août 2019

Banjul, Gambie, 28 août (Infosplusgabon) - L'ambassadeur de l'Union européenne en Gambie, Atila Lajos, a appelé à une bonne gestion des réformes du secteur de la sécurité (SSR) en Gambie, pour la réussite du programme.

D'après lui, sans un engagement politique ferme des décideurs, le SSR échouerait malgré les ressources et l'expertise technique investis.

"Aujourd'hui, sans un engagement politique ferme de la part des décideurs, le SSR échouera en dépit des ressources et de l'expertise technique investis", a-t-il déclaré mercredi à l'ouverture du forum consacré au SSR.

Ce dernier pense vraiment que le SSR ne peut être mis en application que si le pays prend son destin en main, car les Gambiens doivent s'approprier et diriger le SSR.

"Seul un leadership politique avéré peut guider le processus de réformes vers la réalisation d'un objectif clairement désigné", a-t-il noté.

Toutefois selon lui, beaucoup disent que le gouvernement ne réalisera pas ses objectifs en matière de sécurité.

M. Lajos a dit que très peu de gens auraient cru il y a trois ans que le changement serait possible dans ce pays dirigé par le dictateur Yahya Jammeh, pourtant le pays a marqué l'histoire en le chassant.

"Donc, aujourd'hui ne me dites pas que le changement n'est pas possible. Les Gambiens ont donc appris qu'ils savent que le changement est possible", a-t-il poursuivi.

Le diplomate assure n'avoir pas vu de "réformes visibles", ces trois dernières années dans le secteur de la sécurité et que ce qu'il a vu ressemble "à une frustration croissante au niveau du public et des institutions face à l'absence de progrès apparents et de leadership".

"Je vois une hésitation à donner priorité à des segments au sein du secteur de la sécurité pour l'application de réformes fast-track; je vois comment ceci affaiblit le soutien de la population et la viabilité à long-terme du processus et je vois une situation aggravée par l'absence d'orientation et de communication des dirigeants".

Il a attiré l'attention sur le fait qu'il voit également combien il serait facile de retomber dans "l'ancienne Nation".

