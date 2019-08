28 Août 2019

Nairobi, Kenya, 28 août (Infosplusgabon) - Airtel Africa, une société de télécommunications présente dans 14 pays africains, a franchi la barre des 100 millions d'abonnés, a annoncé ce mercredi la firme.

Airtel Africa est le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile en Afrique en nombre d'abonnés, d'après la société.

Selon Raghunath Mandava, directeur général de Airtel Africa, cette barre importante qui a été franchie est le fruit d'une stratégie énergique de pénétration du marché africain.

"Je suis ravi d'annoncer qu'Airtel Africa a franchi la barre des 100 millions d'abonnés. Cette prouesse est le résultat d'un travail acharné de nos employés et une démonstration claire que nos clients apprécient notre réseau, nos offres de services et notre expérience-client" s'est réjoui M. Mandava.

Pour lui, cette dynamique positive enregistrée en matière d'acquisition de clients, souligne davantage les aspirations à moyen-terme de l'entreprise en termes de croissance et de rentabilité.

Airtel Africa se caractérise par une connectivité mobile faible mais en hausse, avec une pénétration d'Internet unique à 43% et un potentiel de croissance de son réseau.

L'entreprise veut améliorer la connectivité et la numérisation des pays dans lesquels elle opère et a investi pour "élargir sa zone de couverture et le nombre de sites 4G pour améliorer ses capacités réseaux et soutenir la croissance de ses activités".

Airtel Africa est le fournisseur de services de télécommunication et d'argent par téléphonie mobile. Elle est présente dans 14 pays africains, essentiellement en Afrique orientale et centrale et en Afrique de l'Ouest.

