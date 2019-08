Une délégation du gouvernement mauritanien auprès des sinistrés de Selibaby

28 Août 2019

Nouakchott, Mauritanie, 28 août (Infosplusgabon) - Une délégation du gouvernement mauritanien composée du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem ould Merzough et de la ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Mme Khadijettou mint Bouka, séjourne depuis mardi soir à Selibaby (plus de 650 kilomètres au sud/est de Nouakchott) pour présenter aux populations, les condoléances du président de la République, suite à des inondations ayant causé des pertes en vies humaines, selon une nouvelle rapportée mercredi par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Dans la ville de Selibaby, la délégation « a effectué une visite de terrain et d’informations des lieux sinistrés, notamment les environs du marché central de la ville et les ponts reliant les différents quartiers de la cité, aux fins de s’enquérir de la situation des sinistrés et déterminer leurs besoins les plus pressants ».

Le Génie militaire est également à pied d’œuvre pour réparer le pont reliant la région de Selibaby à l’ouest du pays, un ouvrage qui s’est effondré à la suite des pluies diluviennes des dernières heures.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon