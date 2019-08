La Libye sollicite un soutien du Japon dans la formation des gardes-côtes et des dispositifs de surveillance des frontières

28 Août 2019

Tripoli, Libye, 28 août (Infosplusgabon)- Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Taher Siala a fait part lors d'un entretien mercredi à Tokyo avec le ministre japonais de la Défense, Takeshi Iwaya, de l'aspiration de la Libye au soutien du Japon dans la formation des gardes-côtes libyens et l'acquisition de dispositifs de surveillance des frontières.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère libyen des Affaires étrangères a déclaré que la rencontre entre MM. Siala et Iwaya a été consacrée à la discussion au sujet des moyens de renforcement des relations entre les deux pays. ladite rencontre a permis "d'examiner les moyens de développer la coopération et de bénéficier de l'expérience de la partie japonaise, en particulier dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités".

Le ministre des Affaires étrangères a demandé l'aide de la partie japonaise pour former les garde-côtes et les gardes-frontières, a ajouté la même source.

M. Siala a également demandé "la possibilité de doter l'Etat libyen de dispositifs de contrôle des frontières et de renforcer les compétences des cadres libyens dans les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine et le retour de l'ambassade du Japon dans la capitale, Tripoli, et le soutien dans la lutte contre le terrorisme", selon le communiqué.

"Le ministre japonais a exprimé son admiration pour le succès de la Libye dans le processus d'élimination des armes de destruction massive et a souhaité que certains pays de la région fassent de même", indique le communiqué.

Le communiqué a rappelé que le ministre japonais de la Défense avait occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères, et qu'il s'était rendu en Libye pour transmettre l'invitation à participer au troisième sommet de la TICAD en 2007.

Rappellons que le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Siala participant à la réunion ministérielle préparatoire de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) à Yokohama, au Japon qui a débuté mercredi et se poursuivra jusqu'à vendredi, en présence des chefs d'État et dirigeants africains.

