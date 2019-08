L’Afrique se prépare pour le Sommet action pour le climat

28 Août 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 28 août (Infosplusgabon) - La huitième conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique (CCDA) démarre ce mercredi à Addis-Abeba avec un accent sur la contribution des experts africains, des décideurs politiques et des praticiens.

Cette conférence se tient en prélude au Sommet action pour le climat de septembre prochain convoqué par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres qui, devant les résultats chaque jour alarmants des experts sur la crise du climat, a appelé tous les dirigeants à présenter des plans concrets et réalistes pour renforcer leurs contributions déterminées au niveau national d'ici 2020, dans la perspective d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45% au cours de la prochaine décennie, et à zéro émission nette d'ici 2050 comme le préconise le rapport du GIEC.

Organisée par la Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement (BAD), en collaboration avec le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie (FDRE) et l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA), la conférence permettra de recueillir les contributions d’experts africains, notamment des responsables politiques, des scientifiques et des chercheurs, des jeunes, des femmes et d’autres groupes marginalisés, de la société civile et d’ONG sur tous les thèmes du Sommet climat des Nations unies.

Elle suscitera un élan politique sur les initiatives ambitieuses des pays africains et des parties prenantes dans le compte à rebours du Sommet.

La CCDA-VIII qui dure trois jours est organisée sous le thème "Intensifier l’action climatique pour des économies résilientes en Afrique". Elle s’assurera que l’Afrique ait une position unie lors du Sommet sur l’Action pour le climat.

Initiative du Centre africain pour la politique en matière de climat de la Commission économique pour l’Afrique (CACP/CEA), cette conférence est la plus importante sur le changement climatique en Afrique.

La septième édition de cette rencontre s’était réunie en octobre 2018 à Nairobi (Kenya) sur le thème: "Changements climatiques et développement en Afrique: des politiques et des actions visant la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris pour des économies africaines résilientes".

