Le Premier ministre du Cap-Vert à la VIIe Conférence de la TICAD au Japon

28 Août 2019

Praia, Cap-Vert, 28 août (Infosplusgabon) - Le Premier ministre du Cap-Vert, Ulisses Correia e Silva, est à la tête de la délégation de son pays à la VIIème Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique (TICAD), qui se tiendra dans la ville japonaise de Yokohama, du 28 au 30 août, a-t-on appris, à Praia, de source officielle.

Un communiqué officiel rappelle que la TICAD " est probablement l'une des plus grandes conférences multilatérales de coopération avec l'Afrique " et que le Cap-Vert était présent aux six éditions précédentes "s’impliquant vraiment dans la mise en œuvre et l'élargissement des intentions de coopération ".

La même source souligne que la participation du Premier ministre Ulisses Correia e Silva à cette édition de la TICAD, qui a pour thème " Faire progresser le développement de l'Afrique par la technologie, l'innovation et le capital humain", suscite des attentes dans les relations entre le Cap-Vert et le Japon.

Il souligne que l'option actuelle de l'exécutif cap-verdien repose sur une " coopération globale et diversifiée " dans des secteurs tels que la mer, la santé, la protection civile, les infrastructures énergétiques et le renforcement du dialogue afin d'attirer les investissements privés japonais.

Lors de ce sommet, Ulisses e Silva sera accompagné d'un comité composé du ministre des Affaires étrangères et des Communautés, Luís Filipe Tavares, de l'ambassadrice du Cap-Vert en Chine, Tânia Romualdo, et aussi de l’ambassadeur Eduardo Silva.

En marge du sommet, le chef du gouvernement cap-verdien sera reçu par son homologue japonais, Shinzo Abe, rencontrera le nouveau directeur général du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu, et visitera quelques institutions et entreprises japonaises.

