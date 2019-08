Le Kenya dirige les efforts internationaux pour sauver les rhinocéros blancs du nord de l'extinction

28 Août 2019

Nairobi, Kenya, 28 août (Infosplusgabon) - Des scientifiques kényans et italiens ont uni leurs efforts pour empêcher le rhinocéros blanc du Nord de disparaître de la nature à la suite du décès de Soudan, le dernier rhinocéros mâle décédé en 2018.

Le Kenya Wildlife Service (KWS), en collaboration avec des scientifiques internationaux, a réussi à récolter les œufs des deux dernières espèces femelles, incapables de concevoir afin de reproduire les futures générations de rhinocéros blancs.

En collaboration avec Ol Pejeta Conservancy au Kenya, l'Institut Leibniz de recherche sur les zoos et la faune, Avantea, le zoo Dvùr Králov? et KWS, une équipe de vétérinaires dirigée par le docteur David Ndeereh du KWS et le professeur Thomas Hildebrandt de Leibniz, a récolté 10 œufs pondus par un rhinocéros blanc femelle nommé Najin et un autre nommé Fatu.

Les scientifiques ont pris cinq œufs de Najin et cinq de Fatu le 22 août. Après le succès de la récolte, sept œufs (quatre de Fatu et trois de Najin) ont été inséminés artificiellement le 25 août avec du sperme congelé précédemment prélevé sur les taureaux de rhinocéros blancs du nord, Suni et Saut.

"Le but est de développer des embryons qui seront transférés à une mère de substitution qui appartient à l’espèce des rhinocéros du sud", a déclaré KWS dans un communiqué.

Selon KWS, une équipe de personnel médical et logistique a aidé des scientifiques italiens à faciliter la sortie du territoire des œufs de rhinocéros blancs récoltés et envoyés au laboratoire italien.

Le dernier effort pour sauver une espèce du bord de l'extinction semble avoir progressé.

« Nous sommes ravis que ce partenariat nous rapproche d'un pas pour prévenir l'extinction des rhinocéros blancs du nord. Cela est particulièrement touchant compte tenu du décès déchirant de Soudan, le dernier mâle décédé au Kenya, qui est mort de vieillesse l'an dernier », a déclaré le brigadier à la retraite John Waweru, directeur général du KWS.

Le brigadier Waweru a déclaré que la réussite de la récolte des œufs est une étape importante dans la sauvegarde d'une espèce de l'extinction.

Etant donné que ni Najin ni Fatu, les deux dernières femelles de rhinocéros blancs du Nord ne sont capables de procréer, l’avenir du rhinocéros blanc du Nord repose sur des techniques de reproduction artificielle novatrices.

