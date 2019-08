L’Unesco parraine une conférence sur l’avenir du cinéma africain en marge du TICAD VII au Japon

28 Août 2019

Paris, France, 28 août (Infosplusgabon) – La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, dirigera, jeudi en marge de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VII) prévue mercredi, un événement sur l'avenir du cinéma africain co-organisé par l’agence onusienne et la TICAD VII.

« L’aide apportée par l'UNESCO à l'industrie cinématographique africaine s'inscrit dans l’action de l'Organisation en faveur de la promotion des industries culturelles et de la diversité culturelle afin de renforcer la cohésion sociale et de développement humain », a souligné l’agence onusienne pour expliquer l’objectif de cette rencontre.

La TICAD VII, à laquelle participeront des chefs d'État et des responsables de haut niveau de 53 pays africains, des représentants d’organisations régionales et d’agences des Nations unies pour le développement et la coopération économique, du secteur privé et de la société civile, a pour thème « Faire progresser le développement de l'Afrique par les ressources humaines, la technologie et l'innovation » et se déroulera à Yokohama du 28 au 30 août.

La 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique s’articulera autour de trois objectifs principaux qui sont la transformation économique et l’amélioration de l'environnement des entreprises et des institutions grâce à l'investissement privé et l'innovation, ainsi que la promotion de sociétés résilientes et durables pour la sécurité humaine, et enfin la paix et la stabilité avec un soutien aux efforts proactifs de l'Afrique.

