Le Kenya exporte ses premiers barils de pétrole vers la Malaisie

27 Août 2019

Mombasa, Kenya, 27 août (Infosplusgabon) — La première livraison de 210 000 barils de pétrole brut jamais produit par le Kenya est en direction du terminal pétrolier de Kipevu, en Malaisie.

Le Président Uhuru Kenyatta a déployé, lundi, le drapeau national à bord du tanker qui transporte le chargement, marquant ainsi l'entrée du Kenya au sein du club des pays exportateurs de pétrole.

Ce pétrole brut à faible teneur en soufre extrait des champs pétroliers du Comté de Turkana, a été acheté par la société ChemChina UK basée au Royaume-uni pour un montant de 12 millions de dollars, un prix beaucoup plus élevé que ce qui était initialement prévu, a dit le gouvernement kényan.

"Avec cette première exportation, le Kenya teste le marché mondial avant d'entreprendre une production commerciale à grande échelle de son pétrole", a déclaré le service de communication stratégique du président dans un communiqué.

Le Celsius Riga, le navire transportant le pétrole brut kényan, a quitté le Port de Mombasa pour la Malaisie peu après midi, heure locale.

Le Président Kenyatta a dit qu'il s'agit d'un tournant pour le Kenya, qui devient le premier pays de la région à exporter du pétrole.

"Je suis fier de dire que la grande marche du Kenya vers la production et l'exportation de gaz et de pétrole a débuté. Le départ de cette livraison représente une nouvelle aube pour le Kenya, et le début d'une ère de plus grande prospérité pour tous les Kényans".

Le président a dit que son gouvernement est déterminé à atteindre le développement durable à travers une utilisation avisée des ressources du pays.

"Nous veillerons à ce que les ressources naturelles du Kenya soient utilisées d'une manière qui rapporte des dividendes maximum aujourd'hui sans pour autant compromettre les intérêts des générations futures", a promis le président.

Le Programme pilote Early Oil (EOPS) a débuté en juin 2018.

Selon le président kényan, l'EOPS a montré aux marchés internationaux que le Kenya possède le savoir-faire et les infrastructures requis pour faciliter la production de quantités commerciales de ses ressources pétrolières.

Le président a dit que la prochaine étape suivant le succès du projet pilote sera le plein développement du gisement qui sera caractérisé par la production et le transport par oléoduc du pétrole brut de Lokichar vers le nouveau port de Lamu.

Le Président Kenyatta a noté que le projet pétrolier a déjà apporté des bénéfices à la population du Comté de Turkana, où les communautés locales bénéficient directement des opportunités d'emplois en termes de production et de logistique, en plus de la fourniture de services de soutien et services auxiliaires.

Il a indiqué que son gouvernement a mis en place des mesures pour s'assurer que les fruits de la prospérité seront partagés de manière équitable et durable.

"Nous nous sommes également engagés, en tant que gouvernement, à rénover la route Leseru-Lokichar et à réaliser les travaux de modification au niveau de Kenya Petroleum Refinery Limited, pour soutenir le Programme pilote Early Oil Pilot", a assuré le président lors d'une cérémonie organisée dans le Terminal pétrolier de Kipevu, dans le Port de Mombasa.

