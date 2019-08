Mali : les syndicats des services financiers et administratifs de la Primature en grève

27 Août 2019

Bamako, Mali, 27 août (Infosplusgabon) - La Coordination des comités syndicaux de la Direction administrative et financière, des Directions des ressources humaines, des Cellules de la planification et de la statistique et des Directions financières et du matériel de la Primature et des départements ministériels observent depuis lundi une grève de cinq jours pour exiger une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, a-t-on appris de source syndicale.

Le même jour, les travailleurs du ministère des Affaires étrangères ont également entamé une grève pour les mêmes motifs.

Les syndicats de ces deux ministères dont les négociations avec le gouvernement malien n'ont pas abouti pour l'instant, réclament tous l’adoption des décrets pouvant leur accorder des primes et indemnités.

"La grève a débuté aujourd’hui et prendra fin vendredi. Le mot d’ordre est suivi à la lettre sauf les DFM Finance qui ont désisté", a déclaré le coordinateur des comités syndicaux, Issa Synayoko.

Dans son préavis de grève, la Coordination des comités syndicaux souhaite que les dispositions du Décret n°2018-0541/P-RM du 5 juillet 2018 soient en intégralité élargies aux personnels des DAF, des CPS et des DFM de la Primature et des départements ministériels, que la prime de sujétion pour risque soit ramenée à 25% du salaire au lieu de 10% pour le personnel de la DAF et des DFM, et des DRH de la Primature et des départements ministériels.

De son côté, le Syndicat libre des travailleurs des Affaires étrangères (SYLTAE), dans ses revendications, demande l’examen du projet de Statut du corps diplomatique de la République du Mali et l’adoption du projet de Décret n°96-0441P-RM du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali et du projet de Décret n°05-464/P-RM du 17 octobre 2005 fixant la valeur du point d’indice de traitement des personnels occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ainsi que leurs primes et indemnités.

En dépit d'une rencontre, lundi, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, et de son collègue du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique, Hamadoun Dicko, pour inviter les travailleurs à renoncer à la grève tout en promettant de trouver une solution à leur problème, le secrétaire général du SYLTAE, Hassane Diallo, a confirmé que le syndicat maintient sa grève.

"Pour le moment, la grève va continuer. Nous n'avons pas eu de proposition concrète. Notre position est maintenue", a déclaré le secrétaire général, Hassane Diallo.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon