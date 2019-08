Gabon : Location non meublé d’un appartement de 7 pièces aux Charbonnages

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

27 Août 2019

Gabon-Divers-petites annonces -Immobilier-Location non meublée

LIBREVILLE, 27 août (Infosplusgabon) - Particulier loue au quartier Charbonnages , Libreville, à quelques minutes de l’Ecole conventionnée et à 25 mn à pied du Lycée Français, à partir du 1er septembre 2019, dans résidence privée au 1e étage, un grand appartement climatisé, non meublé de 5 chambres avec placards (dont une avec Dressing Room), Salon, Salle à manger, Grande cuisine, Buanderie, Espace Bibliothèque, 2 terrasses avant et arrière, WC visiteur et 3 salles d’eau. Lavoir. Antenne Canal + installée. Ligne téléphonique en attente d’abonnement. Excellente localisation. Moins de 100 mètres de la route goudronnée. Parking privé couvert. Vidéosurveillance 24/24. Enceinte sécurisée avec éclairage nocturne programmé + détecteurs de mouvements.

Loyer : 860 000F CFA/mois toutes charges comprises (Eau et électricité inclus). 750 000 F CFA.mois hors charges. Contacts : + 241 06066291 / + 241 07843371/ ou + 241 06440520. Conditions d'accès : Un mois de caution + un mois de loyer.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

