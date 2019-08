Deux groupes d'aide aux réfugiés affirment que 2 400 Gambiens attendent d'être expulsés d'Allemagne

27 Août 2019

Banjul, Gambie, 27 août (Infosplusgabon) - Deux groupes de soutien aux réfugiés ont déclaré lundi, qu'au moins 2 400 Gambiens en Allemagne attendaient un éventuel rapatriement.

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg (Conseil des réfugiés du Bade-Wurtemberg), une organisation à but non lucratif qui conseille les réfugiés et défend leurs droits, et Gambia Helfernetz (Gambia Helpers Network), l'ont fait savoir dans une lettre au président gambien, Adama Barrow.

Ces groupes ont attiré l'attention du Président Barrow et de la présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Denton, sur le sort des réfugiés gambiens en Allemagne.

Les groupes ont également révélé que les autorités allemandes ont déporté plus de 100 réfugiés gambiens entre novembre 2018 et mars 2019, et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que "les politiciens allemands sont déterminés à renvoyer au moins 2 400 autres Gambiens migrants illégaux".

Les groupes ont exprimé la crainte que les politiciens et les autorités allemandes puissent avoir d'autres options que l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés, affirmant que la paix sociale en Gambie pourrait être menacée par un grand nombre de personnes sans espoir de retour.

"Cela ne signifie pas que seuls les criminels seront expulsés vers la Gambie comme on le suppose à tort. On expulse également les personnes qui vivent en Allemagne depuis plusieurs années, ont un emploi stable, gagnent leurs vies et paient des impôts à l'Etat allemand. Ils ont appris l'allemand, sont allés à l'école; beaucoup de déportés étaient bien intégrés dans la société allemande et n'entraient jamais en conflit avec les lois allemandes.

"Ils font du bon travail dans les entreprises allemandes, jouent avec succès dans les clubs de football allemands, s'impliquent dans les clubs sportifs et culturels et ont des amis allemands. La plupart d'entre eux n'ont pas été en conflit avec la loi et n'étaient pas à blâmer pour quoi que ce soit ", ont déclaré les groupes.

Les groupes ont déclaré que même après que le gouvernement gambien a imposé un moratoire sur l'expulsion des migrants gambiens à la suite de la dernière expulsion massive de réfugiés gambiens d'Allemagne par vols affrétés, au moins 12 personnes ont été rapatriées par d'autres voies, a-t-on appris par la suite.

