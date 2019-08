L'ambassadeur de l'UE a assuré la Gambie du soutien de l'Union européenne

27 Août 2019

Banjul, Gambie, 27 août (Infosplusgabon) - L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Gambie, Atila Lajos, a assuré au Président Adama Barrow que son gouvernement pouvait compter sur le soutien de l'UE, tant que ce pays ouest-africain restera sur la voie de la démocratie et de la transition.

L'Ambassadeur Lajos était à la State House lundi, où il a discuté de ce qu'il a décrit comme "une réunion très constructive et très amicale avec le Président Barrow".

L'UE a été un fervent partisan de la transition gambienne et elle a fait et tenu plusieurs promesses qui ont été examinées au cours de l’audience.

Selon un communiqué parvenu lundi à la PANA, l'Ambassadeur Lajos a déclaré qu'il ne doutait pas que la Gambie restait attachée à la démocratie et au processus de transition.

L’entretien a permis aux deux dirigeants de passer en revue les processus et les réalisations de la Gambie au cours des deux dernières années dans le cadre du processus de transition.

D'autres questions d’intérêts nationaux dans l'agenda du partenariat UE-Gambie ont également été discutées.

"La Gambie s'était embarquée dans une voie dont on ne savait pas à quoi elle ressemblerait. Je pense que les succès obtenus dans des domaines tels que la Commission Vérité et Réconciliation du pays qui doit faciliter la réconciliation nationale, la Commission de révision de la Constitution et la création d'une Commission nationale des droits de l'homme illustrent bien les réalisations qui font la fierté du gouvernement et du pays", a déclaré M. Lajos à la presse à la State House.

Ils ont également discuté de questions liées à la situation budgétaire globale du pays, à la discipline budgétaire, à l'endettement du pays et aux problèmes de futurs goulots d'étranglement dans le développement national. Ces discussions incluent également ce qui peut être fait individuellement et conjointement.

"Nous avons discuté en détail des processus de réforme à poursuivre dans le pays, en particulier dans le secteur de la sécurité. Nous avons abordé d'autres domaines importants pour les deux parties, telle la migration liée au fait que la Gambie a besoin de tous ses garçons et ses filles pour construire ce pays", a-t-il ajouté, notant qu'il s'agissait de domaines d'intérêt national et d'une grande importance pour le pays et l’Union européenne.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon