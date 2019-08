Publication de la liste des bénéficiaires des subventions de recherche de l'African Peacebuilding Network

27 Août 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 27 août (Infosplusgabon) - La liste des bénéficiaires pour l'édition 2019 des subventions de recherche octroyées par l'African Peacebuilding Network (APN) du Conseil pour la recherche en sciences sociales (SSRC), a été rendue publique lundi dans un communiqué.

15 chercheurs originaires d'Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Maroc, du Nigeria, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan et du Zimbabwe recevront des subventions individuelles pour financer six mois de recherches sur le terrain portant sur des sujets tels que les conflits et la consolidation de la paix en Afrique, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, le rôle de l'identité et du genre dans un conflit, la violence politique, la justice transitionnelle et la citoyenneté, les droits et la religion.

Deux autres chercheurs de la Côte d’Ivoire et de l'Éthiopie sont bénéficiaires de subventions pour éditer leurs manuscrits rédigés à partir de recherches menées sur la consolidation de la paix et la migration.

L'APN accorde depuis 2013 des subventions pour soutenir les travaux des chercheurs africains afin de favoriser la publication d'études pertinentes sur la consolidation de la paix. Au total, 156 subventions de recherche ont été octroyées à 144 universitaires.

Liste des bénéficiaires de la subvention individuelle: Abubakari Ahmed, “l'écologie politique du bétail de pâturage dans les conflits d'eau et de terre agriculteurs-éleveurs dans les régions semi-arides du Ghana,” Université pour les études de développement, Wa Campus, Ghana Umar Ahmed, “Contenir le fondamentalisme islamique dans le nord du Nigeria en réglementant le langage des sermons: une approche analytique du discours,” Université Usmanu Danfodiyo, Sokoto, Nigeria Mohamed Abdelbagi Gismalla Bakhit, “Les réfugiés sud-soudanais à la frontière soudanaise: systèmes communautaires de citoyenneté et de réfugiés,” Université de Khartoum, Soudan Baba Mai Bello, “Le langage comme outil de lutte contre l'extrémisme violent: mobilisation contre l'insurrection de Boko Haram,” Université de Maiduguri, Nigeria Isaac Dery, “Bâtir des masculinités pacifiques: les défis de la violence masculine en Afrique,” Université d'Afrique du Sud (UNISA), Pretoria Linnet Hamasi, “ Femmes, paix et sécurité dans le nord du Kenya: étude sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et ses implications politiques,” Université Kenyatta de Nairobi, Kenya Salim Hmimnat, “La coopération religieuse comme outil pour bâtir une paix durable en Afrique: regards sur l'expérience marocaine,” Université Mohammed V, Rabat, Maroc Marie Grace Gasinzigwa Kagoyire, “La transmission intergénérationnelle du traumatisme au Rwanda: l'héritage du génocide de 1994 et ses effets sur la réconciliation au sein de la deuxième génération,” Duhumurizanye Iwacu, Rwanda Justice Richard Kwabena Owusu Kyei, “Institutionnalisation de la vigilance politique dans la gouvernance démocratique au Ghana: conflits, violence et consolidation de la paix,” Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana Wesley Mwatwara, “Les sécurités frontalières et les insécurités: la violence de la RENAMO et la vie quotidienne dans la vallée de la Honde, 1980–2016,” Université du Zimbabwe, Harare Resty Naiga, “Analyse des conflits et de l'unité dans le contexte d'une gestion à base communautaire de l'eau dans les zones rurales ougandaises,” Université de Makerere, Kampala Onyinyechukwu Onyido, “Expériences et mécanismes d'adaptation post-conflit des femmes des communautés du delta du Niger: une approche intersectionnelle,” Université de Port Harcourt, Nigeria Yahya Sseremba, “L'instrumentalisation de la fibre ethnique et ses conséquences sur la violence ethnique dans l'ouest de l'Ouganda,” Université de Makerere, Kampala, Gideon Va Riet, “L'injustice transitoire: la politique spatiale de la criminalité dans l'Afrique du Sud contemporaine,” North-West University, Afrique du Sud Njoki Wamai, “Repenser la justice, la sécurité et la citoyenneté après l'intervention de la Cour pénale internationale (CPI) au Kenya," United States International University– Africa, Nairobi, Kenya Liste des bénéficiaires de la subvention pour l'édition de manuscrit: Arsène Brice Bado (Côte d"Ivoire), “La consolidation de la paix après des élections post-conflit: une approche centrée sur l'acteur” Fana Gebresenbet (Éthiopie), “La jeunesse en mouvement: points de vue de la base sur la migration internationale éthiopienne".

