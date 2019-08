Crise au Sahel : les dirigeants du G7 et les partenaires africains ne parviennent pas à prendre des engagements fermes à Biarritz

27 Août 2019

Biarritz, France, 27 août (Infosplusgabon) – Après que les dirigeants des pays du G7 ont rencontré dimanche, des représentants des pays du G5 Sahel à Biarritz, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Action contre la faim se sont dit profondément préoccupés par le manque de mesures énergiques pour faire face à la crise dans la région du Sahel.

Au lieu d'intensifier la réponse humanitaire, de garantir la protection des civils et de prendre des engagements financiers fermes pour lutter contre les causes profondes de la faim et des inégalités au Sahel, les dirigeants du G7 ont lancé un partenariat avec des partenaires africains qui met en avant leurs propres intérêts en matière de stratégie de sécurité, tandis que d'autres besoins urgents des civils présents dans la région ont été une nouvelle fois mis de côté, a déclaré un communiqué publié par le CNR, lundi.

L'année dernière, environ un million de personnes ont dû fuir leurs foyers en raison de l'insécurité et de la violence. Au Burkina Faso, au Mali et dans l'Ouest du Niger, les déplacements ont quintuplé.

«Les premières victimes de ce cycle de violences sont des civils. Ils sont tués, blessés, menacés, et leur seule chance de survivre est de fuir. Aujourd'hui, des personnes sont prises entre des groupes armés, des milices d'autodéfense et des forces militaires », a déclaré Hassane Hamadou, directeur pays du CNR au Mali.

«La protection des civils est une préoccupation majeure, en particulier dans les endroits où l'autorité de l'Etat est absente. Les dirigeants internationaux et africains auraient dû saisir l'occasion offerte à Biarritz pour s'assurer que les ONG aient un accès illimité à ces populations pour acheminer de l'aide".

Cependant, l'attention et la présence des dirigeants du G7 au Sahel se sont à nouveau largement concentrées sur une solution militaire au problème. Cette présence à grande échelle d'acteurs militaires et politiques au milieu d'un conflit met en péril l'indépendance de l'action humanitaire, seul moyen de garantir de manière sûre la possibilité de fournir une assistance vitale aux personnes dans le besoin.

Au-delà de l'action humanitaire, le «Partenariat pour la stabilité et la sécurité en Afrique» lancé dimanche à Biarritz se concentre principalement sur l’extension de la coopération militaire pour lutter contre le terrorisme et ne s'attaque pas aux causes profondes de l'inégalité et de la faim.

Selon les ONG, les civils du Sahel ont besoin d'engagements financiers ambitieux pour garantir l'accès de tous aux services de base (santé, eau, éducation) et aider les petits agriculteurs à développer l'agro-écologie et à faire face à la crise climatique. Mais aucun nouveau fonds n'a été annoncé pour la région du Sahel par les dirigeants du G7 et les initiatives sur l'agro-écologie au Sahel ont été bloquées par les Etats-unis.

«La faim dans le monde a augmenté pour la troisième année consécutive en 2018 et le Sahel est la région la plus touchée. Le seul moyen pour les puissances internationales et régionales d'inverser cette tendance inquiétante aurait été d'engager de nouveaux fonds pour soutenir le développement durable dans la région. Malheureusement, les dirigeants du G7 et du G5 Sahel n'ont pas répondu aux attentes des sommets précédents du G7 », a déclaré Michael Siegel, conseiller pour le plaidoyer d'Action contre la faim en France.

