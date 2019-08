Un nouvel hôpital ORL en construction à Maurice

27 Août 2019

Port-Louis, Maurice, 27 août (Infosplusgabon) - Le ministre mauricien de la Santé et de la Qualité de vie, le Dr Anwar Husnoo, a déclaré lundi, que la transformation de l'ancienne structure de l'hôpital ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) en un hôpital moderne allait dans le sens de la stratégie du gouvernement pour améliorer la qualité des services hospitaliers.

Il a ajouté que le gouvernement s'acquittait de cette tâche en fournissant une infrastructure modernisée, rénovée et entièrement nouvelle, des équipements modernes, des services médicaux spécialisés fondés sur la technologie et reposant sur des bases factuelles.

S'exprimant après une visite sur le site du nouvel hôpital ORL en cours de construction avec l'aide financière de l'Inde, le ministre a indiqué que le gouvernement investissait massivement dans l'amélioration des soins de santé.

"Le gouvernement est déterminé à fournir des services de qualité à tous les citoyens en plaçant les soins de santé au cœur de son programme, avec pour priorité de rendre la technologie médicale la plus récente accessible à tous", a-t-il déclaré.

Un responsable du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie a noté que le projet consistait à démolir l'ancien hôpital ORL afin de créer un hôpital à la pointe de la technologie fournissant des installations de soins de santé de classe mondiale.

"Le nouvel hôpital ORL, composé d'un hôpital et d'un bâtiment administratif, aura une superficie totale de 12 000 mètres carrés et sera financé à hauteur de 900 millions de RM", a-t-il indiqué. (35 RM = 1 Dollar US).

