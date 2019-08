Ouverture de l'Académie internationale de Liverpool à Maurice

27 Août 2019

Côte d'Or, Ile Maurice, 27 août (Infosplusgabon) – L’académie internationale Liverpool de l’ile Maurice, qui s'adresse aux jeunes mauriciens de 12 à 15 ans et propose des séances d'entraînement spécifiques à chaque âge pour permettre aux joueurs d'améliorer leurs compétences en football, ainsi que leurs capacités techniques, tactiques, physiques, sociales et mentales, a été lancée ce week-end à Côte-d'Or, au centre de l'île, a-t-on appris de sources recoupées.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a souligné que la création de l'Académie internationale de Liverpool à Maurice change considérablement la donne dans l'histoire du sport mauricien.

«La décision de créer cette académie, annoncée comme une mesure budgétaire 2019-2020, fait partie des réformes fondamentales du secteur du sport et de l'activité physique. Elle vise essentiellement à encourager les citoyens à faire du sport et à devenir plus actifs », a-t-il déclaré.

Selon lui, le projet de l’Académie internationale de Liverpool constitue une priorité essentielle de la stratégie du gouvernement visant à stimuler le secteur du sport. Elle consiste notamment à identifier et à exploiter les talents des jeunes à un stade précoce pour permettre leur plein développement.

«La formation aidera à élever le niveau des activités sportives dans le pays tout en offrant des opportunités aux jeunes talents. Cela contribuera également de manière significative à stimuler et à améliorer le niveau de performance du football sur les plates-formes locales et internationales », a-t-il indiqué.

M. Jugnauth a souligné que cette première académie sportive internationale aidera à préparer les athlètes à concourir au plus haut niveau dans ce sport et leur permettra de concourir avec brio lors de compétitions internationales.

Au total, 2.400 adolescents ont posé leurs candidatures pour faire partie de l'Académie, tandis que le premier lot de 256 stagiaires sera finalisé d'ici la mi-septembre.

Le programme de trois ans ciblera au maximum 256 stagiaires la première année, 512 stagiaires la deuxième année et 768 la troisième année. Ils seront tous supervisés par l'entraîneur en chef du LIA Maurice, M. Neil Murphy.

Un responsable gouvernemental a indiqué que l’Académie internationale de football du LFC, Maurice, est la 30ème au monde et la deuxième à être installée dans un pays africain après l’Egypte.

