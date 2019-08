La Standard Chartered Bank soutient la création d'emplois pour les jeunes du Botswana

27 Août 2019

Gaborone, Botswana, 27 août (Infosplusgabon) – L’organisation Young Africa Botswana a été choisie par la Standard Chartered Bank dans le cadre d'un projet-pilote visant à créer des emplois pour les jeunes pour recevoir un don.

La remise du don a eu lieu lundi dans la capitale botswanaise, Gaborone.

Basée à Gaborone, l'organisation forme les jeunes pour créer des emplois pour eux-mêmes et est la première organisation du Botswana à recevoir un montant d'environ 50.000 dollars américains.

Ce don fait partie des 50 millions de dollars américains que la Standard Chartered Bank a promis pour créer des emplois pour les jeunes, à l’échelle mondiale.

Surnommée les «Futuremakers», l’initiative de la Standard Chartered Bank aidera les jeunes qui représentent une grande partie des chômeurs dans le monde. Cet argent permettra de les former aux TIC, au tourisme, à l'hôtellerie, à la menuiserie et à de nombreuses autres compétences négociables.

Young Africa Botswana prépare les jeunes à devenir entrepreneurs, tout en plaçant le Botswana sur la carte du monde.

«Nous offrons aux jeunes l'espace nécessaire pour développer leurs talents et leurs compétences en innovation, ce qui suscite leur intérêt et leur passion, car ce sont des éléments-clé pour réussir leur carrière.

"Notre objectif est de soutenir le développement et la production d'objets d'art et d'artisanat locaux de grande qualité, afin de contribuer aux efforts de création d'emplois, ce qui s'inscrit dans les efforts panafricains actuels pour créer des chaînes et pénétrer les marchés internationaux", a déclaré Ellen Jelena, coordinatrice de Young Africa Botswana.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon