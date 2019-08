Les autorités ougandaises réagissent face au carnage sur les routes du pays

27 Août 2019

Kampala, Ouganda, 27 août (Infosplusgabon) – Les autorités ougandaises sont déterminées à lutter contre la série d'accidents de la route qui a fait des dizaines de morts ces dernières semaines.

L'un des transporteurs dont les véhicules sont dans l'œil du cyclone, YY Coaches et Courier Services Company, vont marquer une pause mardi dans leurs activités pour revoir son fonctionnement.

La compagnie a une flotte de plus de cinq autocars et a été impliquée dans quatre accidents ces deux dernières semaines. Dans l'accident le plus grave l'un de ses autocars a doublé à un mauvais endroit et heurté un taxi de banlieue, tuant les 10 passagers à bord du taxi.

Dans un autre accident survenu la semaine dernière, deux personnes sont mortes sur le coup et 42 ont été blessées après qu'un bus s'est renversé, tandis que dans les deux autres accidents, les autocars de la compagnie ont heurté deux personnes dans des incidents séparés survenu le week-end.

Dans l'ensemble de ces incidents, la responsabilité des chauffeurs de YY Coaches a été pointé du doigt.

Dans un autre accident plus tragique encore qui s'est produit il y a une semaine, un camion-citerne a heurté un taxi de banlieue dans la partie ouest du pays, avant de s'enflammer tuant au moins 19 personnes. La plupart des victimes se trouvaient à leurs domiciles situés le long de l'autoroute. Les flammes ont également détruit les véhicules impliqués.

Le Président Yoweri Museveni a ordonné que le propriétaire du camion-citerne indemnise les familles des morts et des blessés, et le gouvernement s'est engagé à lutter contre ce carnage sur les routes du pays.

La police a renforcé les patrouilles routières, ratissant les autoroutes pour trouver les chauffards et les conducteurs circulant sans permis.

Commentant la décision de YY Coaches de stopper ses activités pour une journée afin de réexaminer ses opérations, le porte-parole de la police Fred Enang a dit : "L'erreur n'est plus permise sur nos routes. Soit vous mettez de l'ordre dans vos affaires soit nous le faisons à votre place".

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon